El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha dictat presó incondicional sense fiança per a Jordi Pujol Ferrusola, per intentar amagar 30 milions d'euros a l'estranger per evitar embargaments judicials en cas de ser condemnat.



Pujol Ferrusola ingressarà a la presó de Soto del Real (Madrid) a l'espera de poder dipositar els diners en el compte de consignacions del jutjat.



En aquesta mateixa presó està ingressat des de divendres passat l'ex-president de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, investigat pel cas Lezo.



"Tots els negocis m'han sortit malament", ha explicat Pujol Ferrusola al jutge durant les gairebé cinc hores d'interrogatori. El primogènit dels Pujol va ser citat a declarar aquest dimarts, després que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional hagués conclòs que va intentar amagar a l'estranger 30 milions d'euros.



La seva estratègia de despatrimonialització passava per acords verbals, sense contractes, préstecs a societats pantalla i amb l'evasió de capital fora de les nostres fronteres.



Després de l'interrogatori, totes les acusacions van demanar la presó sense fiança per a Jordi Pujol Ferrusola: la Fiscalia Anticorrupció, l'acusació particular que exerceix Hisenda a través de l'Advocacia de l'Estat- i l'acusació popular que exerceix Podemos. El jutge De la Mata li va retirar el seu telèfon mentre prenia la decisió.





El primogènit dels Pujol diu en privat que és víctima d'un informe policial fabricat des de les clavegueres d'Interior

El fill primogènit de l'ex-president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, ha mantingut en privat que és víctima d'un informe policial similar als fabricats per les clavegueres d'Interior contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias.



La investigació policial apunta que Pujol i la seva ex-parella, Mercè Gironés, van seguir "una estratègia insistent i continuada de despatrimonialització a Espanya", segons la UDEF, que calcula en 30 milions els diners que ha intentat amagar si més no des de l'any 2012.



Aquesta ha estat la tercera vegada que Jordi Pujol (fill) ha declarat davant l'Audiència Nacional, en concret davant del jutge central d'instrucció 5, que és on s'han acumulat totes les causes obertes contra els Pujol per la fortuna acumulada a l'estranger i oculta durant 30 anys.



Jordi Pujol Ferrusola és assenyalat com el gestor i responsable del repartiment d'aquesta fortuna entre la mare i els germans . L'última vegada que va comparèixer davant del jutge va ser al febrer de 2016, quan va sortir de l'Audiència Nacional amb l'única mesura cautelar de prohibició de sortir del país, juntament amb compareixences setmanals al jutjat.



"Va faltar clarament a la veritat" va explicar De la Mata a l'acte en el qual li va imposar aquestes mesures cautelars i va rebutjar ingressar a la presó ja que, fins aleshores, la Fiscalia no ho havia demanat i res havia canviat en la causa.



Ara les circumstàncies són diferents, a la vista de les maniobres per amagar la fortuna i evitar que sigui embargada en cas de condemna que suposi el pagament de multes o responsabilitats civils.

Els Pujol sempre han assegurat que la fortuna que havien ocultat a Andorra durant 30 anys era fruit d'un llegat de l'avi

Els Pujol sempre han assegurat que la fortuna oculta a Andorra durant 30 anys és fruit d'un llegat de l'avi, Florenci Pujol, però mai han aportat documentació que ho provi.



Jordi Pujol Ferrusola és investigat també per cobrar 11 milions d'euros d'empresaris que contractaven amb la Generalitat per tasques d'intermediació. També per crear un entramat societari internacional per blanquejar diners.



Tots els membres de la família Pujol estan imputats, inclòs l'ex-president català i la seva dona.