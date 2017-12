El candidat a la presidència francesa de la França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, i l’escriptor britànic Owen Jones han viatjat fins a Barcelona per donar suport al candidat de Catalunya En Comú Podem, Xavier Domènech, en el tram final de la campanya electoral.

En un acte marcat per la baixa assistència –poc més de dues centes persones– i sense més símbols que una estelada al costat del faristol i una bandera espanyola republicana entre el públic, l'aparició sorpresa de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat possiblement la nota de la jornada.

Colau ha començat la seva intervenció mencionant el caràcter popular de Badalona, senyalant que els municipis i barris populars "són la majoria de Catalunya". Colau ha recordat la gravetat de la situació política que viu Catalunya i ha demanat la llibertat dels polítics presos. "Avui són independentistes, i demà pot ser qualsevol altre", ha reblat.

"Necessitem mirar cap endavant", ha assegurat l'alcaldessa de Barcelona, per a qui "Catalunya En Comú és imprescindible i l'única opció capaç de superar la situació" de "política de blocs i confrontació" i "reconstruir majories socials i de progrés". "Volem tornar a posar l'agenda social al centre de les prioritats, volem la reactivació econòmica", ha dit, i "és possible fer-ho si hi ha volutat política". També ha demanat una "revisió de comptes" a l'independentisme, possible, al seu parer, gràcies a l'experiència de govern de la ciutat de Barcelona.



Colau ha recordat la inversió social de l'Ajuntament, líder a Europa, segons ha recalcat, abans d'elogiar el candidat dels comuns, a qui ha descrit com "una persona coherent i honesta" i capaç d'apropar posicions i fomentar el diàleg. "Per avançar en drets i llibertats necessitem practicar la fraternitat i la solidaritat entre els pobles", ha dit per referir-se a la presència d'Owen Jones i Jean-Luc Mélenchon.

Els moviments socials catalans, exemple europeu



Owen Jones, el Wunderkind de la nova esquerra europea occidental, ha pujat a l'escenari entre aplaudiments. "Puc veure una nova Catalunya, una nova Espanya, una nova Europa", ha expressat, i ha afegit que "un nou món no només és possible, sinó que està de camí", per al qual "es necessita la solidaritat internacional més que mai"



"L'antic ordre està podrit", ha continuat, i "està en fallida al Regne Unit, a Catalunya, a Espanya, a tot arreu". Segons Owen Jones, els moviments socials a Catalunya com el 15-M a Plaça Catalunya, han estat un exemple per a tota Europa. També ho han estat els "alcades del canvi", com Ada Colau, "que ha incrementat el 50% de la despesa social, que ha remunicipalitzat els serveis, que ha congelat els preus del transport". "Ada Colau i la seva administració han estat una inspiració i un exemple que una altra Catalunya és possible i una altra Europa és possible", ha agregat.

"No dono suport a l'indepència escocesa, però estic a favor del seu dret a decidir", ha declarat Jones respecte al sobiranisme català, entre aplaudiments. "El dret a decidir és un dret democràtic bàsic", ha afirmat, i "és una vergonya" el que el govern del Partit Popular ha fet a Catalunya. "La història els condemnarà pel que han fet", ha jutjat.



Owen Jones ha alertat contra l'ascens de l'ultradreta a Europa, "els Trumps, els Le Pen, els Farage, els feixistes austríacs", "que s'alimenten de la desesperació" atacant els migrants, per als quals moviments com els de Bernie Sanders als EUA o Jeremy Corbyn al Regne Unit són un antídot, segons ha opinat. També a Catalunya, "on Xavi [Domènech] construirà una Catalunya per a tothom". "Si no tenim èxit, els racistes i feixistes estan esperant", ha advertit al recordar que els drets conquerits s'han guanyat "per la determinació i la valentia" i no "per la caritat dels poderosos". Aquestes lluites, ha afegit, es construeixen "sobre els muscles de gegants" i sobre les lluites passades.

L'autor de Chavs ja va havia participat dijous en un acte a Barcelona, on va demanar "unir-nos i fer-nos forts des de la solidaritat per acabar amb l'imperi de les elits, les grans coporacions, els bancs i els evasors fiscals que van crear la crisi". El discurs d'Owen Jones del dijous ja va situar la campanya dels comuns en un marc europeu. "La política de l'esperança s'oposa a la política de l'angoixa i de la por, la que culpa els qui tenen pitjor condicions", va dir Jones, per a qui "és importantíssim guanyar ara aquesta avançada del feixisme i el racisme" i "protegir el nostre continent amb una nova societat basada en els interessos de la majoria". L'escriptor, molt actiu també a les xarxes socials, va descriure el vot a la formació de Domènech com "el crit de que podem acabar amb l'imperi de les elits i edificar una nova societat".

Una lluita "per tota Europa"



Jean-Luc Mélenchon s'ha adreçat al públic en castellà, idioma que parla amb certa fluïdesa. El polític francès ha descrit Pablo Iglesias i Xavier Domènech com a "amics i germans", i la seva campanya, com una lluita "per tota Europa" en un moment "molt difícil i molt perillós". Per això, la seva assistència a l'acte era "un deure", perquè van ser els espanyols els primers en alliberar París, ha dit Mélenchon saludant la bandera republicana.

"Qui és el senyor Rajoy, que creu que es pot convéncer a una persona pegant-la?", s'ha preguntat el polític francès. Mélenchon ha reconegut que la qüestió catalana és complexa per motius d'identitat i ha volgut distingir entre els nacionalismes històrics i altres "bruts" pel seu caràcter xenòfob, com "a Hongria i Polònia". El candidat de la França Insubmissa ha recordat que "400.000 joves catalans i espanyols s'han vist obligats a marxar, a exilar-se" i "això és una violència terrible".



El veterà polític ha senyalat "que tenim molts problemes amb les fronteres i en tindrem més en els propers anys", "també nosaltres, els francesos". "Jo sóc un vell jacobí, ho saben?", ha ironitzat a l'afegir que en qualsevol cas que "aquí no estem a França, aquí tenim una altra història". "Som progressistes, alguns revolucionaris, però tots demòcrates: convencem, no arrestem, no enviem a la gent amb la qual no hi estem d'acord a la presó", ha manifestat. "Són a la presó per les seves opinions polítiques", ha insistit. "Es parla molt de pàtria, jo m'estimo la meva, molt, però la pàtria, la nació, no pot ser una camisa de força", ha afirmat Mélenchon. "L'amor, la fraternitat, s'ha de construir, a França es diu que la pàtria és un referèndum quotidià", ha asseverat. "L'única sobirania que volem és la sobirania del poble" independentment de "la seva religió i com parla", ha seguit, "l'única que construeix la democràcia."

"Quan es trenca el pacte amb el poble, cal preguntar al poble com hem de continuar vivint junts", ha explicat Mélenchon, que ha demanat no obstant "processos respectuosos, és a dir, un procés constituent". "L'únic monarca que reconeixem, sempre, és el que tenim de la nostra consciència lliure", ha destacat. "La fraternitat és construeix per la igualtat" i aquesta significa la justícia social i la redistribució de la riquesa social. Alhora, "sense unitat popular" no hi ha justícia social. "Què és el futur? No el que va a ocórrer, sinó el que anem a fer", ha finalitzat Mélenchon.

Més escoles bressol



Xavier Domènech s'ha adreçat al públic d'entrada en castellà, lligant la seva intervenció a la de Mélenchon i recordant la contribució dels republicans espanyols a l'alliberament de París. El cap de llista ha demanat recuperar els valors republicans de "fraternitat, igualtat i llibertat" i, dirigint-se al PSC, ha demanat que no segueixi el camí de l'ex-primer ministre francès Manuel Valls, que ha participat en les campanyes de Ciutadans i el PSC. Després ha canviat al català per criticar el suport d'ERC a Puigdemont per les seves declaracions sobre Israel com a model.



"No hi ha cap bloc que sumi més del 50%, els blocs bloquegen i ens atrapen com a país", ha lamentat Domènech, que ha reclamat "una majoria de les forces progressistes d'aquest país" per "sortir d'aquesta situació en que ens han col·locat, amb més fractura social". El candidat dels comuns ha demanat "un govern del canvi i de la reconciliació" que "passa necessàriament per nosaltres". "Quan escoltem portaveus d'altres forces que s'anomenen progressistes no podem deixar d'al·lucinar", ha dit col·loquialment, referint-se al rebuig de la número 2 d'ERC, Marta Rovira d'entrar amb un govern de coalició. "O estàs amb els que no han posat ni un euro a les escoles bressol d'aquest país o estàs amb els que han invertit 40 milions a Barcelona", ha afirmat adreçant-se directament a la dirigent republicana. "Decidiu-vos si voleu construir un país amb la gent o un país contra la gent", ha repetit entre aplaudiments.

Segons Domènech, el bloc independentista "sembla portar només a Convergència" i significa "la consolidació de les retallades" i "no saber que a Catalunya hi ha mil barracons" a les escoles. "Aquest país no es construeix en blocs, sinó des de la seva diversitat, perquè és una Catalunya mestissa", ha criticat Domènech a l'afegir que el canvi a Espanya comença a Catalunya abans d'acabar citant les estrofes de La Marsellesa ("la jornada de glòria ha arribat"), que acte seguit ha sonat pels altaveus.

Domènech s'ha compromès també a invertir en escoles bressol. Segons el candidat de Catalunya En Comú Podem, aquesta és necessària després que els governs d'Artur Mas i de Junts pel Sí "hi hagin destinat zero euros", una mesura, ha denunciat que va tenir "suports de forces que es deien progressistes" i que han portat els catalans a "situacions on s'ha sacrificat l'agenda social en ares de propostes que han culminat amb les institucions intervingudes". Per a Domènech, aquestes forces "utilitzen els obstacles com a excusa" per dir "que des de la Generalitat no es pot fer res", i ha posta com a exemple el govern de Barcelona en Comú. "Mentre la Generalitat no paga, l'Ajuntament de Barcelona inverteix per combatre la desigualtat”", ha dit. "Quan formem un nou govern primer revertirem la decisió de Mas, perquè la Generalitat s'ha d'implicar en el finançament de les escoles bressol, i després avançarem cap a la gratuïtat de les escoles bressol, que són bàsiques per les famílies", ha assegurat.



Domènech ha insistit que uns bons resultats per a Catalunya En Comú Podem són "l'única garantia de poder construir una majoria transversal que posi al centre l'agenda social". "Tenim la clau per la governabilitat i també per transformar la situació i desfer-nos dels blocs que no sumen", ha finalitzat