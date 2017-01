Els Comuns aposten per una república catalana, sense precisar quina relació desitgen amb l'Estat espanyol

@mdelasm



BARCELONA. Comença aquest diumenge un procés participatiu amb el qual el nou subjecte polític català, conegut de moment sota el nom d' 'Els Comuns', espera definir el seu ideari. El grup impulsor del que serà el nou partit ha posat en circulació un document prou obert i ambigu en alguns punts crucials, de tal manera que el debat sigui possible i que tots els implicats en la iniciativa 'se sentin còmodes'.



"No és un document electoral ni estratègic", ha assegurat Marc Parés, coordinador del que anomenen 'ponències zero'. "És un ideari", ha precisat. Tampoc creuen que ara sigui el moment de discutir sobre el seu model organitzatiu, ni sobre el paper que tindran en el nou espai els partits preexistents que l'impulsen. "Ja es veurà", ha dit.



Tal com va avançar Públic, els eixos que marcaran l'ADN del 'nou subjecte' són els que es refereixen al model econòmic, al benestar, a 'les sobiranies', a la 'revolució democràtica i feminista', a la defensa d'un país inclusiu i plural, i a la diversitat territorial.



La discussió al voltant del dret d'autodeterminació de Catalunya i l'anunciada convocatòria d'un referèndum ha ocupat, segons ha pogut saber Públic, bona part del temps de reunió que el grup impulsor ha dedicat a la preparació d'aquest document, però han preferit no pronunciar-se sobre quan i de quina manera ha de tenir lloc tal consulta.

"Apostem per una república catalana", "Espanya ha de ser un Estat plurinacional", "la ciutadania ha de decidir quina relació vol que Catalunya mantingui amb l'Estat", "la relació entre els pobles ha de ser fraterna", han explicat aquest dimarts els coordinadors de les ponències, però han evitat pronunciar-se sobre si defensaran la independència de Catalunya, la federació, la confederació o qualsevol altra forma de relació entre nacions de l'Estat.



"Som una formació municipalista i internacionalista", afirmen. Parlen d'un país "fratern i sobirà" i entenen que entenen el concepte "sobiranies" en plural, referint-se a l'energètica, l'econòmica, l'alimentària, "sense defugir la sobirania nacional".



Reivindiquen el fet d'haver posat el tema del referèndum en l'agenda política, però creuen que atra és el Govern de la Generalitat qui s'ha de pronunciar.

A l'espera del que decideixi el Govern sobre el referèndum

"Arribats al punt, que ja veurem si arriba", ha dit Marc Parés, hauran de prendre una decisió. "Nosaltres no governem", ha assenyalat per explicar que estan a l'espera de les decisions que pugui prendre el Govern de Carles Puigdemont.



Admeten que ara no estan en condicions de pronunciar-se sobre la possible "unilateralitat" de Catalunya en la presa de decisions, "en determinat moment".



Reconeixen també l'existència d'una mobilització social important en favor d'una nova relació entre Catalunya i Espanya, però no saben "quan es resoldrà" el tema del referèndum. Prefereixen parlar de les polítiques "que s'hi poden aplicar ja".



Impugnació del model capitalista

"Tenim molt clar el model de país que volem", cal atacar les causes de les desigualtats, han dit. "Qüestionen el model econòmic actual. Impugnen el model capitalista. Creuen que es tracta d'superar-lo amb un altre model 'ecològic' i 'basat en el bé comú', impulsant el sector públic i l'economia social i cooperativa, però el terme "anticapitalisme" no apareix en el document que sotmeten a debat entre tots aquells que es registrin per prendre part en el 'procés participatiu 'que obren aquest diumenge.



Aposten per "democratitzar" i "refundar" Europa. La que hi ha "no ens agrada", diuen, i per això defensen la seva "transformació des de baix", mitjançant aliances amb altres forces de la resta de l'Estat i del continent, però reconeixen que entre els impulsors s'ha sentit la veu dels que diuen que "volen explorar altres alternatives".



"Fem política de manera diferent". Esperen que el procés de discussió permeti millorar el document '0' que ara presenten i que es troba totalment obert.