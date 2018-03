Desenes de vehicles dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al lloc on centenars de persones han tallat l'autopista AP-7, des de les 6 del matí, al nord de Figueres, a 28 quilòmetres de la frontera, per reclamar la llibertat dels presos polítics catalans.



Els agents, amb el casc posat, han fet advertències amb megafonia i poc després de dos quarts de dotze han intervingut per desallotjar els manifestants, que s'han assegut al terra, els dispersat en tres grups i han retirat la resta un per un, sense episodis de violència.



Els talls en la circulació de vehicles havien estat organitzats pels Comitès de Defensa de la República (CDR) de la zona.



"El nostre president, és a la presó", han cridat els participants a la protesta pacífica durant el desallotjament sense deixar de fer retrets als policies per la seva actitud.



Un cop desallotjats de l'autopista han traslladat l'acció de protesta a la carretera nacional.



Manifestants tallen la carretera N-2, al nord de Figueres, a la vora de Llers, sota vigilància policial / M. Ll.

Accions de protesta similars, amb talls de trànsit, han tingut lloc des de primera hora del matí a l'autopista A-2, a les terres de Ponent, a la vora de Soses, i a la N-340, a les terres de l'Ebre, per exigir l'alliberament dels dirigents independentistes empresonats i la del president Carles Puigdemont, que es troba sota custòdia policial a Alemanya.

La mobilització de grups de centenars de persones a diferents punts del territori català havia estat preparada curosament. A l'Empordà havien establert cites a les cinc del matí, de manera discreta, aconsellant als participants sobre la roba més adequada i la conveniència de portar queviures per poder passar la jornada,



A l'autopista, els participants en el bloqueig han instal·lat algunes tendes de campanya i abans de la intervenció policial tot es desenvolupava en ambient més aviat relaxat. Persones que celebraven petites reunions, traslladaven pneumàtics i altres objectes per fer barricades, llegien, feien gimnàstica o estiraments, jugaven a cartes i altres recuperaven les hores de son perdudes per haver matinat.



A primera hora, s'ha produït algun incident puntual amb algun conductor de camió contrariat pel bloqueig, però s'ha restablert la calma i unes hores més tard, el trànsit ha estat desviat pels propis manifestants cap a la carretera nacional 2. Per fer possible la sortida dels vehicles, en la seva major part camions de mercaderies, els concentrats han desplaçat el seu punt de concentració.



El tall de la N-340, en tots dos sentits, al seu pas per Alcanar, ha obligat el serveis de tràfic a desviar els vehicles per vies alternatives, la N-238 i la TP-3318, sense que s'hagin produït grans retencions ni incidents.



El bloqueig a l'A-2, al seu pas per Soses (Segrià), només s'ha fet en aquest cas en sentit Barcelona, la qual cosa ha ha provocat mig quilòmetre de retencions i ha obligat els vehicles a recular per prendre la sortida 444.