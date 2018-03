Els independentistes demanen un ple urgent per investir Puigdemont, Turull o Sànchez

Front unitari, ara sí, de JxCat, ERC i la CUP. Per investir Carles Puigdemont o, en el seu defecte, Jordi Turull o Jordi Sànchez. Les tres formacions independentistes del Parlament han registrat aquest dilluns a la cambra una proposta de resolució perquè el Parlament es comprometi a "adoptar totes les mesures necessàries per garantir" que Puigdemont i Turull "puguin exercir els seus drets polítics", incloent-hi "el dret a sotmetre a debat i votació plenària la seva candidatura per ser investit president de la Generalitat". A la vegada, han presentat una altra proposta de resolució que demana exactament el mateix per a Jordi Sànchez, a més d'instar el Govern espanyol a complir les "mesures cautelars" que va demanar divendres el Comité de Drets Humans de l'ONU respecte als "drets polítics" de Sànchez.



Les tres formacions demanen un ple urgent per aprovar sengles propostes de resolució. El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat una reunió de la Mesa i la Junta de Portaveus per aquest mateix dilluns, a partir de les 15.30h.

La primera de les propostes de resolució, sobre "l'alliberament i garantia dels drets polítics dels diputats processats", constata que Puigdemont va ser "escollit per majoria absoluta del Parlament" al gener del 2016, que va superar una moció de confiança al setembre d'aquell mateix any, i que "ha estat avalat" pels resultats del 21D per ser "el legítim candidat del Parlament a la presidència de la Generalitat de la dotzena legislatura". Recorda que "continua disposant de la majoria parlamentària suficient", i que "es va veure forçat a renunciar a la seva investidura davant del bloqueig de la mateixa", en part per la impugnació que en va fer el Tribunal Constitucional.



En aquest sentit, el text exigeix "que cessin les ingerències del Govern de l'Estat davant les instàncies jurisdiccionals i el Tribunal Constitucional, que pretenen impedir la materialització de la voluntat democràtica dels representants del poble de Catalunya i la que fou legítimament expressada en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya de I'1 d'octubre".

A la vegada, la proposta de resolució recorda que la segona sessió d'investidura de Turull "no va ser possible degut al seu empresonament", i reclama "la posada en llibertat immediata de els diputats i ex diputats d'aquesta cambra que estan privats de llibertat". El text recorda igualment la comunicació del Comité de Drets Humans de l'ONU del passat divendres, en què aquest requeria a l'Estat espanyol que prengui "totes les mesures necessàries" per "garantir" que Jordi Sànchez "pot exercir els seus drets polítics", d'acord amb l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. I constata que aquest criteri "és aplicable a tots els diputats

i diputades que es troben en la mateixa situació de privació de llibertat".



En paral·lel, una segona proposta de resolució demana exactament el mateix, centrant-se en el cas de Jordi Sànchez i exigeix al Govern central el "compliment efectiu de les mesures cautelars" requerides pel Comité de Drets Humans de l'ONU.

JxCat, amb Puigdemont, mentre ERC matisa

"És evident que Puigdemont sempre serà el nostre candidat", ha declarat aquest dilluns la portaveu del grup de JxCat, en relació a la proposta de resolució. Entrevistada a TV3, Artadi ha recordat que la renúncia de Puigdemont a la investidura va ser una decisió "provisional", i que, des d'aleshores, la seva formació ha estat promovent iniciatives per poder-lo investir. Sobre el fet que el Tribunal Constitucional va posar com a condició per a la investidura de Puigdemont que aquest fos físicament present al Parlament, Artadi ha dit que ara hi ha "elements nous", especialment el requeriment del Comité de Drets Humans de l'ONU a Espanya.



El portaveu del grup d'ERC, Sergi Sabrià, per la seva banda, ha dissentit parcialment d'Artadi. Ha precisat que la "prioritat" és ara que tant Puigdemont com la totalitat dels presos polítics catalans "surtin en llibertat", posant en un segon terme la seva investidura. En aquest sentit, Sabrià ha recordat que la proposta de resolució conjunta fa referència a Puigdemont, a Turull i a Sànchez, i ha evitat pronunciar-se sobre qui ha de ser el nou president. Sí que ha insistit -en la línia que ha mantingut ERC pràcticament des de l'endemà del 21D- que cal formar govern com abans millor a Catalunya.

Sabrià, de fet, s'ha centrat més en la idea de formar un front comú en defensa de la democràcia que va plantejar dissabte Torrent, i que va reiterar diumenge. "Avui estan en perill els valors i els drets fonamentals i necessitem una resposta conjunta de tota la societat", ha afirmat, i ha recollit "el guant" del president del Parlament, per "construir un front tan ampli com sigui possible convidant tothom a sumar-s'hi en la defensa dels drets fonamentals". "Hem de fer compatible la defensa dels drets de tots els diputats, fer valer la majoria independentista, i la formació d'un Govern efectiu", ha conclòs.

Arrimadas demana la dimissió de Torrent

També aquest dilluns, la líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, ha demanat per telèfon a Torrent que dimiteixi, segons ha explicat posteriorment ella mateixa en roda de premsa. Arrimadas ha argumentat que el Parlament "està bloquejat", que Torrent "ha proposat tres candidats que no poden ser investits", i "ha canviat la convocatòria d'un ple en funció de l'agenda judicial d'un diputat", al·ludint al ple exprés de dijous passat, hores abans de la compareixença de Jordi Turull al Congrés. També ha sostingut que Torrent "s'ha negat a donar la cara", en relació a un ple que va sol·licitar el grup de C's fa dues setmanes, i que Torrent no ha convocat, segons ha explicat.



Arrimadas també ha recriminat a Torrent -la segona autoritat de Catalunya, i en aquests moments, de facto, la primera- la seva declaració institucional de diumenge en què demanava un "front comú pels drets i llibertats fonamentals". La líder de C's ha titllar la seva declaració de "míting d'ERC", i l'ha acusat de "fer créixer la divisió a Catalunya"