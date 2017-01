Els sobiranistes veuen el judici contra Mas com una oportunitat per demostrar que "no abandonen el seu camí"

BARCELONA. La mobilització que tindrà lloc el proper 6 de febrer, en solidaritat amb l'expresident Artur Mas i les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega, serà la primera oportunitat per demostrar al carrer que el moviment sobiranista "no abandona el seu camí cap al referèndum".



Així ho ha explicat el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, que en companyia d'altres representants d'entitats de la societat civil, Òmnium Cultural i Associació Catalana de Municipis, ha informat sobre la convocatòria a la ciutadania a manifestar el seu rebuig pel procés judicial obert en contra dels que van impulsar el procés participatiu del 9 de novembre de 2014, en el qual van participar 2,3 milions de persones.



El dilluns 6 de febrer, a les 8:15 del matí, és el moment assenyalat per a l'inici del judici contra Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega. "No són les millors coordenades per a la mobilització", ha reconegut Sánchez, pel fet que es tracta d'un dia i una hora laborables, però malgrat això, les entitats sobiranistes esmentades, al costat de la Associaió de Municipis per la Independència, pretenen que a la portes de la seu en la qual es celebri la vista tingui lloc una concentració multitudinària.

"El 6 de febrer ens jutgen a tots". "No entenem aquest judici i no ens agrada". "Els milions de persones que van anar a les urnes el 9N, votessin el que votessin, estaran asseguts al banc dels acusats". "El 6F no és un judici a tres persones", ha afirmat Jordi Sánchez, al mateix temps que realitzava una crida a la ciutadania a participar en la mobilització de protesta.



El president de l'Assemblea Nacional Catalana ha justificat la crida de les entitats afirmant que resulta "inacceptable" que el president d'un país i les companyes del seu govern "seguin a la banqueta dels acusats" per haver fet possible que a la vora de dos milions i mig de persones poguessin expressar la seva opinió a les urnes el 9-N de 2014.



Jordi Cuixart, d'Òmnium Cultural, ha emmarcat la crida en un context de mobilització permanent. El proper 6 de febrer, segons ell, s'ha d'aixecar "un gran clam, en defensa de les nostres institucions i dels nostres representants", per demostrar al mateix temps la voluntat decidida de votar també en el referèndum previst per a aquest any.



I Miquel Buch, de l'Associació Catalana de Municipis, ha valorat que el 9-N va ser acte de rebel·lia important en què Artur Mas "se la va jugar". "Ara és el moment de donar-li suport i de demostrar que se li jutja injustament", ha dit. "Quan es giri ens ha de trobar a tots", ha insistit mentre recordava la trobada de vuit cents alcaldes al Palau de la Generalitat a l'octubre de 2104 per manifestar el seu suport a la consulta del 9-N.

Cap coacció

Els organitzadors de la convocatòria no contemplen la possibilitat que ningú consideri la mobilització com una forma de coacció ni que algú prevegi cap tipus d'actuació en contra dels que participin en la concentració. "Només contemplem la possibilitat d'una manifestació pacífica, normal, sense incidents, com sempre", ha insistit Sànchez.



Tant el president de l'ANC com el d'Òmnium han manifestat el seu respecte pels que anuncien un nou agrupament de les forces contràries a l'independentisme, en referència a la nova plataforma anomenada Concòrdia Cívica "Són pocs i és normal que s'agrupin", "som una societat plural", han afirmat, però també han advertit que encara que "treballin per evitar" que aquest any tingui lloc el referèndum anunciat, ara "és evident" que la consulta es farà.