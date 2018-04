El ministeri de l'Interior dirigit per Juan Ignacio Zoido va voler condecorar als policies alemanys que el passat 25 de març van detenir el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, en entrar a Alemanya. No obstant això, la Policia alemanya ha rebutjat rebre una condecoració de les autoritats espanyoles per aquesta detenció i s'ha negat a facilitar als seus homòlegs espanyols la identitat dels agents que van participar en el dispositiu.

La policia alemanya creu que la proposta espanyola és, si més no, exagerada. "Els companys de la Policia regional que van ser desplegats van actuar sobre la base d'una euroordre i, en aquest sentit, no van fer una altra cosa que la seva feina", ha explicat a l'agència de notícies DPA el portaveu del govern de Schleswig-Holstein, el land en el qual va ser detingut Puigdemont.



"El Govern regional no té la intenció de comunicar a les autoritats espanyoles els noms dels agents de Policia que van participar en la detenció del senyor Puigdemont", va afegir l'esmentat portaveu, qui va confirmar que sí, que fa pocs dies la Policia Nacional espanyola s'ha posat en contacte amb l'Oficina d'Investigació Criminal (BKA) d'Alemanya per comunicar-li la seva intenció de condecorar els agents que el passat 25 de març van arrestar Puigdemont en una gasolinera alemanya quan el president tornava per carretera de Finlàndia a Brussel·les.

Després de la negativa d'Alemanya, el Ministeri de l'Interior espanyol ha fet marxa enrered: des del departament que dirigeix Juan Ignacio Zoido s'assegura que va poder haver-hi alguna "gestió informal" però sense arribar a transmetre formalment cap proposta perquè els policies alemanys fossin condecorats.



Puigdemont, que es troba en l'actualitat a Berlín i no pot abandonar Alemanya, espera la decisió del Tribunal Regional de Schleswig-Holstein sobre el seu lliurament a Espanya, on ha estat processat pel Tribunal Suprem, sobre la base del delicte de malversació de fons públics que ara li imputa la Justícia espanyola per l'organització del referèndum il·legal del passat 1 d'octubre.

En una decisió qüestionada des d'Espanya, aquest mateix tribunal alemany va decidir fa tres setmanes descartar el delicte de rebel·lió en el seu cas pel que, després de 12 dies a la presó de Neumünster, va deixar en llibertat Puigdemont previ pagament d'una fiança de 75.000 euros.