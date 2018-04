Felip VI torna a Catalunya entre protestes

Nova visita del rei Felip VI a Barcelona, i nova jornada de protestes per la seva presència. El monarca presideix aquest dilluns a les 12h, a l'Auditori, l'acte de lliurament de despatxos a la nova promoció de jutges. Un acte que s'havia estat ajornant des de feia mesos –el darrer lliurament de despatxos va ser el juliol del 2016– per la situació política a Catalunya. Però que arriba amb el clima encara més enrarit que l'estiu de l'any passat, amb la Generalitat intervinguda pel 155, el darrer Govern de Carles Puigdemont cessat i els seus integrants processats, a la presó o a l'exili.

Aquesta és la segona visita a Catalunya de Felip VI aquest 2018, després que a finals de febrer acudís a la inauguració del Mobile World Congress. Aleshores, el rei es va trobar amb diversos actes de protesta convocats per entitats sobiranistes, "per haver donat suport a la repressió policial contra votants pacífics l'1 d'octubre". I també hi ha convocades protestes aquest dilluns. Els CDR han cridat a manifestar-se des de les 11h al pont de Marina de Barcelona, a pocs metres d'on el monarca presidirà el lliurament de despatxos.

L'anterior visita de Felip VI a Barcelona va ser motiu de polèmica també pel fet que tant el president del Parlament, Roger Torrent –la segona autoritat de Catalunya, i, ara mateix, de facto la primera–, com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van declinar assistir a la recepció prèvia amb el monarca –el conegut com a besamans–. Per al lliurament de despatxos als nous jutges no es donarà una situació similar: ni Colau ni Torrent han estat convidats. De fet, no hi participarà cap representant del poder polític, amb l'excepció del ministre de Justícia, Rafael Català.



Sí que serà present a l'acte la cúpula del poder judicial, encapçalada pel president del Consell General del Poder Judicial del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes; els vocals de l'òrgan de govern dels jutges; el vicepresident del Suprem, Ángel Juanes, i els membres de la Sala de Govern de l'alt tribunal; el president de l'Audiència Nacional, José Ramón Navarro; el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, i els d'altres Tribunals Superiors de Justícia.



També hi seran presents el fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, i la directora de l'Escola Judicial, Gema Espinosa, que es dóna el cas que és l'esposa del jutge del Suprem Pablo Llarena, l'instructor de la causa contra l'independentisme a l'alt tribunal.

En el darrer lliurament de despatxos, al juliol del 2016, al costat del monarca hi havia el president de la Generalitat Carles Puigdemont, ara a Alemanya i, pel qual la justícia espanyola n'ha demanat l'extradició. En el lliurament de despatxos anterior, al juliol del 2015, el màxim representant polític català va ser l'aleshores president Artur Mas, ara condemnat a dos anys d'inhabilitació pel seu paper el la consulta del 9N.