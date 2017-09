El fiscal general demana imputar als 'alcaldes de l'1-o' i detenir-los si no compareixen

El fiscal general de l'Estat ha ordenat imputar als alcaldes catalans que donen suport al referèndum i detenir-los en cas que no col·laborin. José Manuel Maza ha enviat aquest dimecres una instrucció als fiscals cap de cada província de Catalunya perquè sol·licitin la citació com investigats (imputats) dels regidors que han signat un decret per cedir locals per celebrar l'1-O



En el cas que es neguin a comparèixer, el fiscal general reclama als fiscals provincials que acordin la seva detenció, "oficiant als Mossos com a Policia Judicial perquè la portin a efecte en el termini més breu possible". Finalment, Maza demana en el seu escrit que, a la vista del nombre de municipis afectats, es doni preferència en l'obertura de diligències d'investigació a aquells que tinguin més població.



