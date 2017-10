La Fiscalia considera que l'actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per impedir l'1-O no va afectar "en absolut a la normal convivència ciutadana" i acusa al govern català d'haver convocat "de manera irresponsable" als ciutadans en concentracions "tumultuàries" davant els locals de votació.



En un escrit presentat davant el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, que té a les mans la denúncia de la Generalitat contra les càrregues de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l'1-O, el ministeri públic s'oposa a investigar l'actuació global dels dos cossos i demana que s'indagui només la intervenció dels agents en un local de votació, l'escola Jesuïtes de Sant Gervasi.

Prolongació del temps d'estada de policies i guàrdies

El ministeri de l'Interior, daltra banda, ha decidit ampliar fins el dia 11 d'aquest mes el temps d'estada dels milers de policies i guàrdies civils traslladats a Catalunya per reprimir el referèndum, allotjats a barcos als ports i a hotels de diferents localitats.



En relació a aquests agents la Fiscalia de Barcelona ha obert diligències per investigar l'expulsió global dels agents de la Policia Nacional que estaven allotjats en hotels de Pineda de Mar i Calella (Barcelona) i la possible implicació dels "responsables municipals" en aquesta decisió, informa Julia Pérez.



En un escrit, la fiscal en cap de Barcelona, ​​Ana Magaldi, ordena practicar diligències d'investigació al servei especial de "Delictes d'Odi i Discriminació de Barcelona".

El decret relata que s'ha tingut coneixement a través de les notícies i per xarxes socials d'aquestes expulsions, així com un document en el qual suposadament el gerent de la cadena d'hotels Ceckin afirma: "A causa d'una reunió que hem tingut amb responsables del ajuntament de Pineda de Mar ens veiem obligats, sota amenaça de tancar-nos dels hotels durant 5 anys, a desallotjar el contingent de Policies Nacionals de dos hotels, Checkin Mont-Palau i Chekin Pineda matí 2017.10.03 abans de les 16 hores ".

Els responsables polítics que segons la fiscalia van demanar la l'expulsió dels agents són l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini (del PdeCat), i la primera tinent d'alcalde de Pineda de Mar, Carme Aragonès (PSC). Els hotels on estaven allotjats els agent a Calella són l'Hotel Vila i l'Hotel Les Palmeres.



En les darreres hores el que s'ha pogut veure ha estat la protesta de grups de ciutadans contra la presència en els seus pobles dels policies i guàrdies que van reprimir brutalment en alguns col·legis electorals les persones que els protegien pacíficament per tal de fer possibles les votacions del referèndum.

Les càmeres de TV de Catalunya han captat aquestes protestes i tambés s'han pogut difondre imatges sobre l'actuació violenta de guàrdies civils contra qui els escridasava.



També s'ha pogut veure l'escena d'agents dins d'un hotel cridant reiteradament "que nos dejen actuar" i "viva España".



El ministeri d'Interior ha distribuit unes declaracions del ministre Juan Ignacio Zoido en les quals assegura que els policies i guàrdies no abandonaran cap hotel que hagi estat contractat i ha acusat el president de la Generalitat de dur Catalunya cap a l'abisme.