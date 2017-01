La Fiscalia denuncia dos contractes suposadament falsos lligats a CiU a l'agència pública Barcelona Regional

BARCELONA.- La Fiscalia ha presentat una querella per la contractació suposadament simulada a l'agència pública Barcelona Regional (BR) de dos càrrecs de "l'òrbita" de CiU durant el mandat de Xavier Trias com a alcalde de la capital catalana. Segons un escrit que recull l'agència Europa Press, el fiscal anticorrupció de Barcelona Emilio Sánchez Ulled exposa la necessitat de presentar la denúncia per aclarir uns fets que, segons la seva opinió, tenen transcendència penal.



El fiscal conclou que Jesús Arévalo Bravo i Antonio Miquel Cerveró -el vocalista dels Sirex, conegut com a Leslie- estaven donats d'alta com a treballadors de BR i van cobrar com a tals, però les dues persones "resultaven completament desconegudes a l'entitat, sense que se'n conegui la ubicació o cap feina" i sense que consti que treballessin en cap altre servei municipal.

Barcelona Regional és una agència pública de planejament estratègic, urbanisme i infraestructures creada el 1993 i liderada per l'Ajuntament de Barcelona. Compta amb vuit accionistes públics més, com TMB, Adif, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Aena o Mercabarna, entre d'altres.



Segons una auditoria externa encarregada per l'actual equip de govern de la ciutat, Arévalo va cobrar un total 155.067 euros des del 15 de juliol del 2014 fins al 31 de maig del 2015, mentre que Cerveró en va percebre 59.544 des del 9 de gener del 2012 fins al 31 de maig del 2015. A més de trobar-se en l'òrbita de CiU, els dos estaven "directament vinculats" a qui era president del consell d'administració de l'agència, Antoni Vives, quan aquest era també regidor d'Urbanisme i tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà a l'Ajuntament de Barcelona.



La investigació va iniciar-se arran d'un expedient informatiu ordenat per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va remetre a la Fiscalia i en què descrivien una sèrie de contractacions que veien irregulars a BR entre el 2012 i el 2015. L'expedient municipal citava deu treballadors que formalment estaven en nòmina de Barcelona Regional però que materialment oferien serveis fora d'aquesta entitat; tot i això, la Fiscalia només veu un possible delicte en dos d'ells. En canvi, el fiscal ha arxivat la investigació d'altres suposades irregularitats de les quals l'alcaldessa havia informat, fonamentalment en les contractacions externes de BR d'una exposició i sobre l'activitat internacional, en no veure-hi indicis delictius.



En un comunicat aquest divendres, Antoni Vives ha assegurat que treballarà "al costat de la justícia per aclarir el que sigui en relació amb la contractació dels dos treballadors de Barcelona Regional". També ha dit que, com el fiscal ha arxivat gairebé la totalitat de l'expedient, ha demanat als seus advocats estudiar com es pot reparar "el mal fet al seu honor" per part de càrrecs institucionals que, segons ell, l'han acusat sense fonament de manera molt greu.