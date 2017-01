Forcadell denuncia al NYT un "gir d'Espanya cap a l'autoritarisme judicial"

BARCELONA. "Es pot debatre sobre els interessos dels ciutadans en un parlament democràtic? La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, encapçala amb aquesta pregunta un article publicat al diari 'The New York Times' en el que denuncia que Catalunya pateix un "assalt judicial" de l'Estat espanyol contra la democràcia i la llibertat d'expressió.



Sota el títol "Defending freedom in Catalonia", Forcadell recorda que el passat mes de juliol al Parlament es va debatre sobre el full de ruta de Catalunya cap a la independència i explica que per aquest motiu la fiscalia va actuar en contra d'ella i va haver de declarar com a investigada davant del Tribunal Superior de Justícia per prevaricació i desobediència al Tribunal Constitucional.



"El meu delicte -explica Forcadell- va ser simplement complir els meus deures com a presidenta del Parlament en permetre un debat que havia estat sol·licitat per una majoria a la Cambra".



Segons la presidenta de la cambra catalana "aquest és només un exemple de l'estratègia del Govern d'utilitzar mesures judicials per interferir en els assumptes polítics de Catalunya". L'Estat el que vol, segons ella, és "silenciar la dissidència".







Opina que "el que està succeint a Catalunya és un assalt judicial per part d'Espanya a la democràcia catalana i la llibertat d'expressió, un assalt que viola el principi de separació de poders -ha dit-. Els dirigents electes catalans a favor de la independència són ara l'objectiu ".



"El gir d'Espanya cap a l'autoritarisme judicial segueix sense control", ha alertat Forcadell, que també ha destacat l'exemple d'Escòcia, on l'anterior primer ministre britànic, David Cameron, "va comprendre la magnitud del desafiament i el va resoldre mitjançant la política" i un referèndum sobre la independència.



La presidenta del Parlament ha assenyalat que han estat molts els jutges i magistrats que han advertit reiteradament sobre "l'excessiva politització i pérdua d'independència del poder judicial a Espanya".



Forcadell ha insistit a més en el "caràcter profundament proeuropeu" de la societat catalana, "molt diferent dels moviments euroescèptics que han defensat el Brexit i de les exigències dels populistes de l'extrema dreta que cada vegada marquen més la Unió Europea".



I també ha reivindicat el referèndum que la Generalitat té previst celebrar al setembre, "tot i que el Govern ha obstaculitzat i obstruït tots els esforços de Catalunya per arribar a un acord sobre la celebració d'una votació".