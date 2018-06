Els 629 refugiats rescatats pel Aquarius en les aigües del Meditarráneo, fa vuit dies, ja es troben fora de perill a la ciutat de València. L'anomenada 'Operació Esperança' ha conclòs i ara cal veure com concreten les autoritats espanyoles el tractament d'aquestes persones i quines alternatives aporten pel seu futur a mig i llarg termini.



De l'operatiu han estat testimonis periodistes de tot el món que s'han donat cita a la capital valenciana, entenent que la crisi del Aquarius és un fet excepcional que divideix Europa entre els països xenòfobs, en auge, i els estats que tenen en compte els drets humans per sobre de crisis migratòries.

La major part dels adults estan pendents de les seves destinacions, que determinarà el ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

De moment la majoria dels adults estan pendents de les seves destinacions, que determinarà el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Una de les principals organitzacions que aportaran ubicacions pels refugiats de l'Aquarius i els dos vaixells de suport serà la CEAR, la Comissió Europea d'Ajuda al Refugiat, que disposa de 8.600 places per acollir persones migrants a diferents punts de l'Estat espanyol. 260 es troben al País Valencià que, en aquest moment ja estan ocupades, però "sempre hi ha solucions", assenyala el coordinador de CEAR a València, l'advocat Jaume Durá.

La sortida dels vaixells s'ha realitzat de manera esglaonada / EFE

Fonts de la Creu Roja han assenyalat que la identificació i filiació completa dels migrants exigirà unes quantes hores de treball. Mentrestant, els passatgers de la flotilla de l'Aquarius seran portats de forma esglaonada a un lloc que no es dóna a conèixer, abans de concretar la seva destinació en dates properes. Podria ser en qualsevol lloc del territori estatal, on l'oferta d'acollida solidària i voluntària supera amb escreix la demanda.

Protesta de la plataforma CIEs NO

De moment el Govern espanyol ha fixat en 45 dies la durada dels permisos de residència per a totes les persones migrants de l'Aquarius. A totes elles se les ha facilitat una targeta sanitària, la targeta SIP convencional, en entrar en vigor la cobertura sanitària universal, que l'anterior Govern del PP havia retirat a tots els immigrants en situació irregular, els que només podien acudir a serveis d'urgència.



Però queda obert un altre front, que ha mobilitzat els col·lectius contra els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE). La pràctica totalitat dels migrants que han arribat en la flotilla es troben sense documentació i la Policia ha anunciat que molts acabaran en aquests centres.

Durant els processos d'identificació i en transcendir aquesta informació a les ONG, la plataforma CIEs NO s'ha manifestat davant la sala Internacional de Premsa organitzada a l'Edifici Veles e Vents, a La Marina de València, per protestar davant els mitjans d'arreu el món presents per l'ocasió. La plataforma denuncia la realitat d'aquests centres de detenció, on es priva de llibertat a persones estrangeres, que no han comès cap delicte, vigilats per la policia espanyola, i que durant els anys de Govern del Partit Popular han estat espais opacs on s'han denunciat maltractaments i abusos.

Protesta de la plataforma CIEs NO / JOAN CANTARERO

Les pròpia vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, va advertir al Govern de Pedro Sánchez que els migrants arribats a Espanya no ho han fet de manera il·legal, sinó que han estat portats al nostre país per acord de les autoritats espanyoles i per donar-los acollida.

Europa s'enfronta a si mateixa

Ara comença a més una altra batalla, que posarà sobre la taula el debat sobre la manera de tractar un fluxe migratori que no s'aturarà i que obligarà a prendre mesures polítiques que haurien de ser si més no compatibles amb el respecte pels Drets Humans. Drets formalment protegits i reconeguts en la declaració signada per tots els països membres de la Unió Europea. I en aquests “tots” s'inclou també a Hongria, Polònia, República Txeca i Itàlia, que han blindat les seves fronteres a qui no consideren com “autèntics europeus”.



La gestió de la crisi de l'Aquarius per part del Govern italià serà abordada per iniciativa de l'esquerra europea aquesta setmana a Estrasburg. Al Parlament Europeu s'exigirà l'adopció d'actuacions precises tant contra el nou Executiu italià com contra tots els països de la Unió que mantinguin polítiques que atemptin contra els drets humans, segons ha pogut saber aquest diari.