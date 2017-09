La Guàrdia Civil registra empreses a Girona pel frau en la gestió de l'aigua

La Guàrdia Civil ha realitzat un total de 15 registres a primera hora d'aquest dimarts a Girona en el marc de l'operació Aquarium, en què s'investiguen els presumptes delictes de frau i administració deslleial en la gestió i l'adjudicació del subministrament d'aigua. La investigació afecta l'etapa socialista i de la posterior alcaldia de l'actual president de la Generalitat, Carles Puigdemont.



Les indagacions, derivades del cas 3%, se centren en les empreses Girona i Agissa, l'empresa que gestiona l'aigua de Girona, Sarrià de Ter i Salt, i que està participada pels tres ajuntaments i empreses privades. Pel que sembla, l'antiga Convergència, CDC, es va lucrar d'un desviament de fons de 15 milions d'euros a l'empresa Agissa.



De moment, la Guàrdia Civil no assenyala el president de la Generalitat com a intermediari en aquestes concessions, però sí que apunten a Puigdemont com la persona que va mantenir aquestes irregularitats. No obstant això, el llavors alcalde de CiU va encarregar diferents auditories sobre les actuacions fraudulentes entre aquestes empreses i el consistori.



Fonts municipals han explicat a Efe que un comandament de la Guàrdia Civil ha entrat a les 9:20 a les dependències municipals acompanyat per la policia local de Girona i ha requerit una sèrie de documentació, com actes de ple i auditories. Aquestes fonts han assegurat que la Guàrdia Civil ha demanat la mateixa documentació que ja se'ls va sol·licitar l'any passat, en el marc de la investigació que porta el jutjat d'instrucció número 2 de Girona.

Fonts de les investigació han assegurat a Efe que també aquest matí s'han registrat els domicilis de diversos dels investigats en aquest cas, com el de l'exconseller delegat d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa), Narcís Piferrer; el de l'actual conseller delegat de la companyia, Xavier Ballell, o bé el del secretari, Lluís Sibils.



Una denúncia de la CUP

Laia Pèlach (cup): "Aquesta operació forma part de la guerra bruta de l'Estat contra tot el Procés"

La instrucció va arrencar després d'una denúncia de la CUP contra quatre directius de la concessionària que gestiona l'abastiment d'aigua a Girona, Agissa SA, per perjudicar presumptament al 20% de la societat en mans municipals i beneficiar la part privada, Girona SA, propietària del 80% restant de les accions. Però des de la CUP atribueixen els escorcolls a la proximitat del referèndum:



El regidor de la CUP de Crida per Girona, Lluc Salellas ha denunciat que "la investigació es remunta al 1976, no als últims cinc anys com ara ho estan venent, és un cas de corrupció que té més de 40 anys i que ara l'Estat està instrumentalitzant per anar contra el Procés". "Vam posar la denúncia el 2015, és curiós que en tot aquest temps no hagin investigat i facin els registres 15 dies abans del referèndum", ha dit Salellas.

En la mateixa línia, la també regidora de la CUP Laia Pèlach ha dit que "aquesta operació forma part de la guerra bruta de l'Estat contra tot el Procés, no és gratuït que avui estiguem assistint a un circ on alguns només busquen la fotografia. És molt greu que es persegueixi la corrupció quan hi ha un interès per relacionar-la amb el Procés català".