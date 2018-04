Junts per Catalunya (JxCat) considera que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha decidit impedir la investidura de qualsevol candidat que puguin presentar a la presidència de la Generalitat.



Així ho han explicat els seus representants Elsa Artadi i Josep Costa després de conèixer la interlocutòria del jutge Llarena segons la qual no pot permetre que el diputat Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real, pugui ser investitM, per "risc de reiteració delictiva".

Poc abans, el president del Parlament, Roger Torrent, havia comunicat la seva decisió d'ajornar el ple d'investidura previst per a divendres, i havia denunciat una "vulneració de drets" per part del Tribunal Suprem, que ha denegat el permís al candidat a sortir de la presó per assistir a la sessió.



Torrent ha anunciat l'ajornament sine die del ple i ha convocat una reunió extraordinària de la Mesa del Parlament per aquest mateix divendres per donar resposta a la denegació de LLarena, que considera que Sànchez, com a president de la Generalitat podria infringir la Constitució espanyola.

El president de la cambra legislativa proposarà en aquesta reunió que el Parlament presenti una querella contra Pablo Llarena per prevaricació.



El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC), Sergi Sabrià, ha celebrat la decisió de Torrent de presentar la querella contra Llarena, de qui ha dit que ha perdut l'oportunitat de deixar de fer el ridícul internacionalment.

Elsa Artadi ha valorat la decisió del jutge com "un cop d'Estat togat". "Han canviat l'exèrcit pels jutges", ha afirmat. Josep Costa ha insistit en aquest argument. "Que un funcionari públic, sigui guàrdia civil o jutge i entri en les competències del Parlament" representa un atemptat contra la democràcia", ha afirmat. "Els diputats tenim la facultat d'escollir president", ha recordat.



"Llarena ha deixat per escrit" el que havien suposat des de Junts per Catalunya, ha explicat Artadi. "Qualsevol candidat de Junts per Catalunya anirà a presó". "La interlocutòria d'avui és un segrest dels vots del 21-D", ha assenyalat.



El nou argument que van aportar tant la defensa de Sànchez com Torrent davant Llarena per defensar el dret de Sànchez a ser candidat va ser l'admissió a tràmit de la demanda del ex-líder de la ANC per part del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides i les mesures cautelars aprovades per aquest organisme internacional per protegir els drets polítics del diputat.



El passat 7 d'abril, el president del Parlament, a proposta de JxCat, va tornar a designar a Sánchez com a candidat per segona vegada, després dels fracassats intents d'investir a Carles Puigdemont, Jordi Turull i el propi Sànchez.