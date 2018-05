Jordi Pujol reapareix en públic per rebre un homenatge dels seus amics

Homenatge a Pujol. L'expresident de la Generalitat ha participat aquest dilluns en un acte en honor seu organitzat per l'associació Amics e Jordi Pujol a la institució Cultural del CiC, a Barcelona. Un acte que ha suposat una reaparició en públic de qui fa quatre anys va confessar haver amagat d'hisenda –i, per tant, no haver declarat– una quantitat milionària durant dècades. I que ha actuat a mode de restitució per part dels incondicionals de Pujol, en posar l'accent en la seva figura política i la seva obra de govern, passant per dalt els seus delictes confessats.



En l'acte, Pujol no s'ha privat de donar lliçons. I ho ha fet parlant en paràboles. Ha recordat evocant una història que va recollir en un llibre que va escriure durant la seva estada a la presó, en la qual relata com un noi decideix abandonar un oasi del desert destinat a desaparèixer per buscar un altre millor i, malgrat fracassar en el seu intent, deixa unes petjades a la sorra que permeten a la resta de companys seguir avançant cap a un lloc millor. I a partir d'aquí, els paral·lelismes i les lliçons.

Pujol ha assegurat que els seus anys de govern van servir perquè Catalunya marqués "empremtes" –com ara la llengua, la competència de les presons o els Mossos d'Esquadra– i que si ara els dirigents polítics –sobiranistes, s'entén– no són capaços d'aprofitar les estructures de la Generalitat per avançar, podrien desaparèixer: "Hi ha unes petjades que, sense gent capaç de seguir-les, el vent se les endurà", ha afirmat.



També ha afirmat que "ara estem en un moment en què podria passar que el vent del desert tapés les empremtes, o que algú digués a l'oasi que sembla que això de veure si trobem un oasi millor pinta malament i cal descartar-ho".

Els assistents

L'acte l'ha presentat l'escriptor i polític Carles Duarte, que va ser secretari de la Presidència amb Pujol, i que ha llegit un missatge de l'expresident Artur Mas en què aquest excusa la seva presència en l'acte i envia a Pujol el seu "suport en aquests moments de dificultat personal".



Hi han assistit entre d'altres, la dona de Pujol, Marta Ferrusola; els fills de tots dos Josep i Oleguer; els expresidents del Parlament Núria de Gispert i Joan Rigol, i els exconsellers , Irene Rigau, Xavier Trias, Joana Ortega, Pere Macias, Joan Guitart, Lluís Franco, Joan Vallvé o Carme-Laura Gil.



També hi ha estat present el diputat del PDeCat al Congrés Carles Campuzano; l'exdirector de Política Lingüística Joaquim Arenas; l'activista cultural Josep Espar Ticó; l'arquitecte Jordi Bonet; l'expresident d'Òmnium Jordi Porta i el poeta Josepmiquel Servià.