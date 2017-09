El Tribunal de Comptes ha reclamat aquest dilluns a l'expresident català Artur Mas 5,2 milions d'euros per les despeses que va comportar organitzar i celebrar el referèndum del 9 de novembre de l'any 2014, pel qual també hauran de respondre una altra desena de càrrecs de la seva Govern.



Aquesta quantitat respon a les despeses de l'organització del referèndum, uns 4,8 milions d'euros més els interessos generats des de la data de celebració de la consulta fins avui, que suposen al voltant de 400.000 euros, han concretat fonts de Societat Civil Catalana (SCC) .



Tot i això, fonts del Tribunal han assegurat que es facilitarà als representants legals una acta de liquidació provisional amb el que ha de pagar cada un dels encartats, representats per quatre advocats i un procurador. Fonts del Tribunal han explicat que els afectats disposen de 15 dies per a dipositar la fiança i, de no poder executar-la, se'ls embargaran béns, comptes bancaris i, en definitiva, el seu patrimoni. La fiança té la peculiaritat de ser "solidària", és a dir, que si algun dels encartats no té diners, els altres hauran de respondre per ell.



(Hi haurà ampliació)