L'Ertzaintza farà servir armes elèctriques sense conèixer els seus danys sobre la salut

Si vostè porta marcapassos i veu un ertzaintza amb una arma lluent a la mà, surti corrents. La Policia Autonòmica Basca acaba de rebre una partida de pistoles paralitzants Taser, capaces de llançar una fulminant descàrrega elèctrica sobre un potencial "agressor". Després de destinar 50 mil euros a la compra d'aquest armament, la consellera de Seguretat del Govern Basc, Estefania Beltrán de Heredia, ha admès que "no existeixen" homologacions sobre l'ús d'aquest tipus de material repressiu quan el suposat "agressor" és epilèptic o té problemes cardíacs.



"Aquesta no és una resposta satisfactòria", va resumir a Público el parlamentari de Elkarrekin Podem i integrant d'Equo, José Ramón Becerra, que ha portat l'assumpte de les pistoles Taser a l'hemicicle. Primer ho va fer mitjançant preguntes escrites, i a partir de la setmana vinent ho farà per la via de la interpel·lació directa, sense papers pel mig, a Beltrán de Heredia. "Algú m'haurà d'explicar quins són els criteris per utilitzar aquestes pistoles davant de persones amb determinats riscos de salut", ha avançat. Precisament, aquí hi ha el quid de la qüestió.

El gener passat, Becerra va preguntar a la consellera sobre l'import de les armes Taser adquirides per l'Ertzaintza, així com quines serien les unitats policials que les emprarien i si "hi ha un protocol d'utilització de les mateixes". A més, el parlamentari va sol·licitar informes "sobre la seguretat de l'ús d'aquestes armes contra persones amb determinades afeccions de salut susceptibles de reaccionar de manera negativa davant la descàrrega elèctrica", entre els quals situava epilèptics, asmàtics, afectats de cardiopaties greus o portadors de marcapassos, sense oblidar tampoc als qui pateixen la síndrome de sensibilitat electromagnètica.



En la seva resposta, Beltrán de Heredia va indicar que l'import de les armes paralitzants era de 50.687,78 euros. Va aclarir també que "aquests recursos seran utilitzats per Brigada Mòbil (sic) dins del Servei de Patrulles de Resposta Immediata", també coneguts com els "SWAT" de l'Ertzaintza. Es tracta d'un cos especial creat a finals de l'any passat per intervenir davant "situacions crítiques", un espectre difús que abasta casos d'"antiterrorisme", preses d'ostatges, assalts a bancs ... i fins a desnonaments "complicats": entre les actuacions desenvolupades fins ara figura la detenció d'una persona que amenaçava amb provocar una explosió de gas quan anava a ser expulsada de casa seva a Errenteria (Guipúscoa).

"No existeixen"



Davant la pregunta de Becerra sobre l'homologació d'aquestes armes en casos de persones amb problemes de salut, la consellera es va limitar a respondre que "les Taser estan homologades pel fabricant per a l'ús que es realitzarà de les mateixes, i hi ha els certificats corresponents". El parlamentari d'Elkarrekin Podem va registrar llavors una altra pregunta escrita, en la qual li sol·licitava una còpia d'aquestes acreditacions. No obstant això, Beltrán de Heredia acaba de respondre -amb data de l'11 d'abril- que "no hi ha tals certificacions".



"Si el fabricant no té cap tipus d'homologació per donar-li una descàrrega elèctrica a una persona amb marcapassos, ¿amb quins criteris utilitzarà l'Ertzaintza aquest material?", Va assenyalar Becerra a aquest diari. La consellera de Seguretat haurà de aclarir-ho pròximament a la seu del Parlament Basc. Mentrestant, els agents de l'Ertzaintza seguiran equipats amb les seves noves pistoles elèctriques.