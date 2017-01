Les Corts Valencianes aproven una llei que obligarà la banca a posar els pisos buits en lloguer social

VALÈNCIA. El ple de les Corts Valencianes ha aprovat, amb els vots a favor de PSPV, Compromís, Podem i C's, i amb l'únic vot en contra del PP, el projecte de la Llei per la Funció Social de l'Habitatge que obligarà els bancs a posar els immobles buits al servei del lloguer social.



Així mateix, el Parlament valencià ha rebutjat la totalitat de les esmenes presentades pel PP i C's i ha aprovat una de Podem per la qual es crea una comissió de seguiment específica per lluitar contra la pobresa energètica amb la representació de moviments socials, representants dels departaments autonòmics i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.



Durant la defensa del text, el diputat de Podem César Jiménez ha destacat que amb l'aprovació d'aquesta llei "es posa en marxa un rellotge que fa temps s'hauria d'haver posat, per donar solució a famílies que han vist com se les feia fora de casa" . Després d'agrair a la PAH les seves aportacions i l'impuls que han donat per a l'aprovació de la norma, ha valorat que el text compti "amb molts mecanismes i engranatges" per funcionar coordinadament. "Seguirem col·laborant perquè quan es posi en marxa la llei es pugui millorar la seva aplicació", ha dit.



En similars termes s'ha pronunciat la diputada de Compromís Belén Bachero, que ha qualificat la jornada de dia "històric", perquè les Corts donen "un pas cap endavant" per garantir el dret de l'habitatge que el govern de Mariano Rajoy, amb "la seva majoria absoluta i el seu corró, "va vulnerar".



En aquest sentit, ha criticat que el 25 de juny 2012 l'Executiu demanés "un rescat per a la banca", perquè "va arrabassar drets als espanyols per donar privilegis als bancs". "Quina poca vergonya. Aquest dia Rajoy va governar contra les persones i ara ens volen vendre que es recorden de les persones amb el decret que va aprovar divendres el Consell de Ministres sobre les clàusules sòl. Però que no ens enganyin, ho han fet per obligació d'Europa i el Suprem ", ha remarcat.



Per això, ha defensat la necessitat d'aquesta llei pel reconeixement que fa "d'un dels drets fonamentals" com és l'Habitatge.



C's vota a favor, però diu que és "norma ferida de mort"

Des de C 's, María José García ha assenyalat que la seva formació considera aquesta norma com a "fonamental", però ha lamentat que presenti "un inconvenient" i és que "neix ferida de mort" perquè no està "en harmonia amb la Constitució espanyola". "No podem legislar on no hi ha competències", ha recordat García per advertir que alguns articles presenten "aspectes d'inconstitucionalitat" perquè "vulneren la seguretat jurídica".



Per tant, des de C's han instat al Consell que "es faci ressò del seu caràcter dialogant i permeti fer i participar a tots d'aquest text amb un consens".

No hi ha contradicció, segons el PSPV

El diputat del PSPV Rafael Briet, pèr la seva banda, ha demanat el vot favorable a tots els diputats d'aquest parlament perquè amb la norma es "reafirma el dret d'un habitatge digne". "Amb aquesta llei traslladem la veu del carrer a una norma jurídica i donem resposta a la situació de moltes famílies a les que mai se'ls havia escoltat", ha manifestat el diputat socialista, qui ha reivindicat que aquesta llei "evidència que el Consell no és indiferent ni es queda al marge de problemes de la gent, sinó que és partícip dels mateixos".



Ha defensat que "complementar no vol dir interferir", pel que ha puntualitzat que complementar la llei estatal amb aquesta norma autonòmica no suposa l'existència d'inconstitucionalitat ni contradicció.



"Un monstre, "un nyap", afirma el PP

Per a la diputada del PP, Elisa Díaz, en un any i mig el Consell no ha portat a les Corts "una llei en condicions". "Això és la llei Frankenstein", ha criticat la diputada popular, que ha afegit: "Les seves promeses han portat a un president submís als peus del radicalisme més ranci de l'esquerra. Això és demolidor i aquestes idees s'han plasmat en paper sense que es puguin complir ".



Per a Díaz, la llei "discrimina" perquè "no reconeix el dret a l'habitatge de totes les persones, perquè només es garantirà l'immoble a qui compleixi els requisits que marca la norma". "Qui ha posat aquesta peça? És roja, morada o taronja?", s'ha preguntat.



"És un nyap de llei, inaplicable i incapaç de resoldre els problemes de les persones. A la llei no possibiliten, obliguen; no proposen, imposen. Han creat un monstre molt gran, però molt maldestre que quan comenci a caminar es desmuntarà i no serà capaç d'arribar a cap lloc", ha conclos. Referent a això, el diputat socialista ha respost a la diputada del PP que l'únic monstre són "les peces judicials en què esta immersa" la seva formació política.

"Fem un pas cap endavant", assegura el Govern

Abans de començar la sessió plenària, la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha destacat que la norma aprovada és "la primera llei debatuda i votada a les Corts" i ha valorat que amb la norma es plasma la convicció del Consell per garantir el dret a l'habitatge. "Fem un pas cap endavant en considerar l'habitatge com un dret subjectiu. És un pas importantíssim, perquè l'habitatge és un dret nuclear i prioritari", ha remarcat.



Ha recordat que la llei suposa mobilitzar tot el parc d'habitatge buit que hi ha a la comunitat, per a que les persones que han demanat un habitatge social, les que han perdut la casa per no poder pagar la seva hipoteca per una situació econòmica sobrevinguda i les desnonades puguin disposar d'un immoble.



Així mateix, ha recordat que es crearà un registre d'Habitatge per a que les entitats financeres posin els immobles buits al servei del lloguer social. "També als propietaris particulars volem donar-los cobertura amb una fiança i ajudes a la reforma i rehabilitació", ha dit. En cas contrari, ha apuntat que la llei preveu multes i sancions als bancs que ignorin aquest registre.