Milers de persones, convocades per les entitats sobiranistes, han participat en encartellades a centenars de ciutats i poblacions d'arreu de Catalunya per promoure la participació en el referèndum del proper 1 d'octubre. Una mobilització que han batejat amb el nom de 'Marató per la Democràcia'.



Els presidents d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han anunciat, des de la plaça Universitat de Barcelona ,que disposen de nou de les paperetes necessàries per votar en la consulta convocada per la Generalitat. Es tracta d'una iniciativa per sorpresa, després que la Guardia Civil en requisés a la vora de 10 milions en les operacions contra el referèndum.

Per fer-ho evident, els organitzadors d'aquesta Marató han començat a repartir-les entre els assistents. Els estudiants universitaris reunits a l'edifici històric de la Universitat s'encarreguen de la distribució d'un milió per tota la ciutat de Barcelona.



El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha fet una crida a tota la població a no tenir por, a seguir mobilitzats de manera permanent i anar a votar massivament el proper 1-O. “No tingueu por. Per allò que reprimien als anys 70 ens volen reprimir el 2017” ha dit. “Però nosaltres tossuts: recollim paperetes i clavells en senyal de la pau. Aquesta és la nostra llibertat!”, ha afegit.

Són les paperetes oficials per al referèndum de l’1-O, ha afirmat. “Aquestes són les nostres armes més perilloses”, ha dit tot mostrant una papereta de votació.

En referència a la intervenció dels Mossos per part de l’Estat, Jordi Cuixart ha carregat contra el govern espanyol per voler col·locar un coronel de la Guardia Civil al capdavant de la policia de Catalunya: “no podran fer-ho, de la mateixa manera que no podran quan vulguin posar Enric Millo de president de la Generalitat!”.



El president d’Òmnium també ha fet referència en el seu discurs a l’acusació de sedició contra les entitats sobiranistes realitzada per la fiscalia de l’Estat: “ens volen acusar de sedició perquè hem cridat a la mobilització permanent. Doncs sí, ho hem fet, i ho tornem a fer: tothom al carrer!”, ha reiterat.



Carme Forcadell explica perquè parlen de "tumulto"

Poc abans, a la mateixa plaça, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha afirmat que ha començat el que ha denominat l'operació "tumulto", en referència a la denúncia de la fiscalia per sedició per les mobilitzacions durant l'operació policial contra el referèndum de l'1-O, i ha dit que el Govern actua com a "la dictadura".



"Volen fer veure que aquí hi ha violència, però no n'hi ha, ni n'hi ha hagut ni n'hi haurà", ha insistit, per demanar a continuació amb especial èmfasi que "a cada agressió" es contesti "amb fermesa però amb calma, sense caure en provocacions, perquè això és el que volen".

L'acusació de sedició, segons ella, s'ha fet perquè "ens volen a la presó, tancats com els nostres companys", però "no ho aconseguiran perquè aquí no hi haurà mai violència" .



Forcadell ha equiparat el Tribunal Constitucional al Tribunal de Responsabilitats Polítiques i al Tribunal contra la Maçoneria i el Comunisme que operaven durant el franquisme.

"Això no és un enfrontament entre pobles, estem tots els demòcrates dels pobles d'Espanya lluitant per les llibertats civils i els drets democràtics. Moltes gràcies en nom del poble de Catalunya!", ha proclamat Forcadell.



La màxima autoritat de la Cambra legislativa catalana ha demanat que el proper diumenge 1 d'octubre "s'omplin les urnes de vots": "Voteu per dignitat, per Catalunya, per parar els peus al PP!", Ha dit.



Forcadell ha agraït a la ciutadania que estigui "sempre al costat de les institucions catalanes" i ha acabat dient als assistents: "ens veiem a les urnes".