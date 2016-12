Llibertat amb càrrecs pels cinc independentistes detinguts per la crema de fotos del rei

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ha decidit deixar en llibertat amb càrrecs els cinc membres de l'esquerra independentista detinguts després de negar-se a declarar per la crema de fotos del rei durant la darrera Diada. El magistrat, que ha decidit no prendre cap mesura cautelar, els investiga per un possible delicte d'injúries contra la Corona espanyola, que pot comportar una condemna de fins a dos anys de presó. El nou capítol repressiu envers l'independentista ha tensat les relacions entre la CUP -formació a l'entorn del que militen els cinc detinguts- i Junts pel Sí, després que l'execució de les tres primeres detencions anés a càrrecs d'agents dels Mossos d'Esquadra.



Als detinguts ahir -Ivan Altimira, Jordi Almiñana i Aitor Blanc-, s'hi han sumat aquest matí Nora Miralles i Roger Santacana, que han estat arrestats a prop de Madrid, quan s'hi traslladaven en el bus de suport als independentistes. Segons ha explicat el seu advocat, Eduardo Cáliz, els cinc s'han acollit al dret a no declarar, en considerar que el d'avui era un "judici polític" i que l'Audiència Nacional és un tribunal que «no té legitimitat» sobre el poble català.







A les portes del tribunal s'hi han concentrat algunes desenes de persones en solidaritat als detinguts, entre els que hi havia els diputats de la CUP Anna Gabriel i Albert Botran. També s'hi han apropat diputats i senadors d'ERC i En Comú Podem, com Xavier Domènech. En canvi, cap representant del PDECat hi ha acudit. I és que l'episodi ha tornat a posar de manifest les tensions entre la CUP i JxSí, després que ahir la diputada cupaire Mireia Vehí reclamés el cessament del conseller d'Interior, Jordi Jané, per la "gestió de les detencions" que havien fet els Mossos d'Esquadra.

La CUP insisteix en reclamar el cessament del conseller d'Interior, mentre que Carles Puigdemont no hi veu raons



Anna Gabriel s'ha refermat en aquesta petició. Les portaveus de la CUP han subratllat el paper decisiu que han jugat els agents de la policia catalana en el cas, ja que el cas no hauria arribat als tribunals sense que en el moments dels fets hagués existit una actuació d'ofici dels Mossos d'Esquadra. De fet, a la tarda la CUP ha presentat un informe policial que demostra que van ser els Mossos els que van informar l'Audiència Nacional de la crema de les fotos del rei.



ERC ha insistit en la defensa dels Mossos, alhora que ha mostrat el seu suport als detinguts, mentre que el PDECat s'ha centrat en posar-se al costat de la policia autonòmic i a atacar les institucions espanyoles. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha manifestat aquest matí a Ràdio 4 que no veu raons per cessar Jordi Jané. El diputat de JxSí Roger Torrent ha insistit aquesta tarda que "no podem demanar als funcionaris que desobeeixin lleis" i ha recalcat que són els polítics els, en tot cas, les han de canviar.