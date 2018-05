La lluita feminista i els 50 anys del Maig del 68, epicentres de la fira Literal de llibres radicals

Divendres arrenca a la Fabra i Coats de Barcelona una nova edició, la quarta, de la Literal, la fira d'idees i llibres radicals. El certamen, en el qual participen una vuitantena d'editorials, va reunir 15.000 persones l'any passat i enguany està marcat per una clara aposta feminista i per la commemoració del 50è aniversari del Maig del 68. De fet, ha actualitzat el cèlebre lema parisenc "Sota les llambordes, la platja", per "Sota les llambordes, els llibres". La Literal no amaga la intenció "d'intervenir sobre la realitat", amb la voluntat que les persones que hi participin "surtin amb més dubtes que certes, (...), amb més nosaltres i menys jo, amb més ganes d'arriscar, amb més llibres sota el braç, amb lluites cada vegada més polièdriques, amb més vida", segons es llegeix a l'editorial de la revista oficial de la cita. Com cada any, l'oferta de la fira suma conferències, presentacions i actuacions musicals al mercat del llibre.

En conversa amb Públic, la coordinadora de Literal, Laura Arau, destaca que "el Maig del 1968 va ser sobretot inspirador d'unes lluites globals que també ara mateix s'estan portant a terme. Per exemple, moltes de les lluites que avui hi ha en el marc del feminisme existeixen perquè allà es va ser capaç de canviar de perspectiva a nivell de vida i d'apostes polítiques de com s'ha de viure". Arau, que forma part de l'editorial manresana Tigre de Paper, també posa èmfasi per la voluntat "d'explicar les lluites socials a través de la mirada de la dona".



De fet, les dues conferències estrella de l'actual edició de la Literal les protagonitzen dones. Dissabte, a les 19h, serà el torn de l'exguerrillera de les FARC colombianes Mireya Andrade, que serà entrevistada per Javier Couso, eurodiputat d'Esquerra Unida. I diumenge, a la mateixa hora, la periodista Mònica Terribas conversarà amb Elaine Brown, que va ser presidenta del Partit de les Panteres Negres, actius als Estats Units durant les dècades dels seixanta i setanta del segle passat. "La fira també ha de servir per posar en primera línia les dones que han participat en lluites, perquè encara avui ens trobem que proposem a dones participar en taules i ens diuen que no creuen que en siguin referents i si seran capaces de fer-ho, i això no ens passa mai amb els homes", declara Arau. "Literal pretén ser reflex dels canvis que la societat ja està vivint. Vol donar la veu que ja han pres milers de dones als carrers de tot el món. Vol generar noves referències, noves brúixoles", destaca l'editorial del certamen.

Des de fa uns quants anys, no deixen d'aparèixer projectes editorials que aposten pel llibre radical, que per a la fira són "totes aquelles publicacions, siguin del gènere literari que sigui, que, independentment del seu format, transmetin idees per a la reflexió i transformació de l'ordre social existent de dalt a baix". Més enllà de si ja es pot parlar o no de boom del llibre radical, Arau considera que "com a societat estem en un moment de molt moviment i la gent busca referents i històries, per veure com podem acostar aquí certes lluites que s'han donat, què en podem aprendre i com podem aplicar-ho als moviments socials i en la nostra vida quotidiana". "Ens calen idees i referents", subratlla.

Feminisme i classe, dos mesos després del 8-M



La Literal 2018 compta amb un pressupost de 70.000 euros que es reuneix a través de diverses potes, com ara les subvencions de les institucions públiques, la quota que paguen les editorials i llibreries per participar-hi, els patrocinadors cooperatius –com la Xarxa d'Economia Solidària (XES), la Fundació Roca i Galès o el Col·lectiu Ronda– i la campanya de micromecenatge. La programació de la fira inclou activitats per a infants i per a adults, entre els quals hi ha recitals de poesia, tallers, jocs i dues exposicions: Dones dibuixades: sis autores d'avui revisiten Núria Pompeia i Miguel Brieva: la crua realitat.

La fira s'inaugura divendres al vespre amb l'estrena de l'obra El último Bufón, de Leo Bassi. A banda de les conferències de Mireya Andrade i Elaine Brown, en la programació també destaquen altres actes, com ara la conversa "Les perifèries del 68", que protagonitzaran dissabte a les 17h els acadèmics Jaime Pastor i Dolors Marin, presentats pel periodista Rafael Poch. El diumenge a les 12h serà el torn de "Feminisme i classe, a dos mesos de la vaga del 8-M", amb les intervencions de la militant comunista Nines Roja, la militant del sindicat COS Isabel Benítez i l'economista feminista Marina Sánchez Cid. Finalment, a les 17h del mateix diumenge parlarà Yolanda Colom, antiga integrant de l'Exèrcit Guerriller dels Pobres de Guatemala (EGP).