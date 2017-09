Entre 3.000 i 5.000 persones s'han concentrat aquest dissabte a Palma per protestar contra la massificació turística. Una manifestació que ha començat a les 18.00 hores a plaça d'Espanya i ha recorregut diversos carrers emblemàtics de la ciutat fins arribar al passeig del Born.



La portaveu de l'assemblea de moviments socials 23-S, Margalida Ramis, ha expressat al començament de la manifestació que "estem veient que el turisme se'ns va de les mans" i aquest acte és un "clam social per donar una empenta a un Govern que ara entenem que serà més sensible per iniciar polítiques al marge del turisme ".

Un total de quatre organitzacions han dirigit unes paraules a tots els manifestants des d'un escenari situat a la plaça de la Reina, mentre es corejaven lemes com "sense límits no hi ha futur", "no volem pisos turístics", "no volem viure del turisme" o "els carrers seran sempre les nostres".



Així mateix, han participat amb breus discursos la plataforma 'Ciutat per qui l'habita', el col·lectiu de 'Les Kellys Mallorca', la Plataforma antiautopista de Campos, i l'organització GEN-GOB d'Eivissa.



Per la seva banda, la representant del GEN-GOB d'Eivissa, Neus Prats, ha declarat que el turisme s'ha convertit en un "foc descontrolat i que es devora a si mateix".



"El petit comerç desapareix, pugen els lloguers i cada dia som més pobres. No estem creant riquesa, vam crear pobresa. És hora de dir prou", ha expressat Prats.



En aquesta línia, Ramis ha reiterat que reclamen "valentia" per "posar límits i pensar la societat al marge del turisme" i, així, "acabar amb la dependència del monocultiu intensiu turístic".



Finalment, la portaveu de 23-S ha conclòs dient que si el Govern creu "que no hi ha prou signes per incrementar les polítiques de fre a aquesta dependència del turisme, nosaltres pensem que sí i per això ens manifestem", ha conclòs.