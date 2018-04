Aposta arriscada i de gran impacte mediàtic de Ciutadans. El president estatal del partit taronja, Albert Rivera, ha anunciat aquest divendres que ha ofert a l'exprimer ministre francès Manuel Valls el lloc de candidat a l'alcaldia de Barcelona en les eleccions municipals de l'any que ve. Una oferta que el propi Valls està valorant, segons ha confirmat ell mateix.

"He de confirmar que el senyor Valls s'està plantejant poder ser candidat o estar present en una campanya espanyola, i en aquest cas a Barcelona", ha afirmat Rivera, en declaracions als mitjans abans de començar la primera Trobada Nacional de Ciutadans, a San Lorenzo del Escorial (Madrid). "Ciutadans està obert que gent com el senyor Valls estigui present en les nostres llistes", ha afegit el líder del partit.

Ciutadans va obtenir el tercer lloc en les eleccions municipals del 2015 a Barcelona, amb cinc escons, per darrere dels 10 de CiU i els 11 de Barcelona en Comú. Aquest resultat va representar l'entrada de C's al consistori barceloní, i el preàmbul al salt de qualitat de les autonòmiques del mateix 2015, on va arribar als 25 escons. Un resultat que va obtenir amb una alcaldable amb ben poc perfil mediàtic com Carina Mejías, fet que es ressalta sovint en l'entorn del partit.



Molt diferent és el perfil de Valls, convertit en una estrella del bloc del 155 en la campanya de les eleccions del 21D, i que en els darrers mesos s'ha bolcat en el procés sobiranista, donant suport als partidaris de mantenir la unitat d'Espanya. El 2016, Valls va ser derrotat en les primàries del PSF a les presidencials franceses, i immediatament després va ser rebutjat pel vencedor, Emmanuel Macron, per incorporar-se en les seves llistes a les legislatives. No obstant el rebuig. Valls va obtenir l'escó com a independent i dóan suport a la majoria de Macron.

"M'ho pensaré", ha confirmat el propi Valls, entrevistat a TVE. Valls, nascut a Barcelona, ha explicat que ha abordat el debat polític català justament tenint en compte els seus "orígens", i per aportar "a Catalunya i Espanya". També ha afegit que vol seguir estant present "d'una forma o una altra" en el "debat polític" al voltant de la independència de Catalunya.



"Espanya és un estat democràtic de dret amb una Constitució de les més democràtiques que hi ha al món, però no hi ha possibilitat per a Catalunya de sortir d'Espanya", ha afegit Valls.