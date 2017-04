El nou secretari general de CCOO aposta per la feminització, la gestió del temps i la reivindicació col·lectiva

El nou secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha apostat aquest dijous per la lluita contra la precarietat, la feminització de la societat, els joves i la millora de la gestió del temps com a eixos estratègics del seu mandat, amb els quals vol passar de la resistència "a l'ofensiva". En la roda de premsa prèvia a l'XI Congrés de CCOO de Catalunya, ha desgranat les línies estratègiques que contemplen 165 propostes concretes, que passen per l'ocupació com a "millor eina" per sortir de la desigualtat. Pacheco relleva al càrrec Joan Carles Gallego.



D'altres línies estratègiques són la feminització perquè la societat avanci en igualtat, l'aposta pels joves -"els fa falta un sindicat", ha dit-, establir una política de comunicació integral per multiplicar el missatge i un model social de gestió del temps. Ha advocat perquè el temps de feina i de vida "estigui en l'agenda política", i ha considerat que les desigualtats poden tenir una sortida a posar en valor el temps, que ha d'incorporar aspectes com la responsabilitat social, la conciliació i els projectes de vida.



Pacheco ha considerat molt ambiciós el seu projecte amb el qual vol edificar un espai de reivindicació col·lectiva, i ha advertit que la radicalitat no ve donada pel nombre de mobilitzacions sinó per la gent mobilitzada.

El nou secretari general de CCOO de Catalunya ha reivindicat el paper del sindicat, que ha recordat que compta amb 140.000 persones que paguen quota per garantir la seva independència -és el més gran del país-, i ha apel·lat al seu dret com a agent polític no partidista a participar. També ha reclamat a la Generalitat i el Govern central que es reconeguin els espais de participació, pel dret subjectiu de la seva representativitat, amb una llei de participació institucional, i ha sostingut que "és el moment" que els moviments sindicals s'emancipin de les administracions i no depenguin d'uns pressupostos.

Nova executiva



La nova comissió executiva de CCOO de Catalunya està formada per cinc dones i tres homes, dels quals cinc són cares noves. Pacheco ha volgut dotar d'una "renovació necessària" i ha reivindicat que són nascuts i formats en democràcia. Montse Ros serà portaveu i responsable d'Organització i comunicació; Dolors Llobet, d'Afiliació, participació i coordinació dels òrgans de direcció; Cristina Torre, d'Acció sindical, i Toni Mora, de Política territorial, acció social i migracions. Completen l'executiva Carlos del Barrio, de Polítiques sectorials i sostenibilitat; Alba Garcia, de Dones, diversitats i polítiques LGTBI; Ricard Bellera, de Treball, economia i estudis, i Michela Albarello, d'Internacional i cooperació.