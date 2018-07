Pablo Llarena rebutja l'extradició de Puigdemont només per malversació

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha renunciat a l'extradició de l'expresident cessat i a l'exili, Carles Puigdemont. En una resolució d'aquest dijous, Llarena decideix "rebutjat l'entrega de Carles Puigdemont i Casamajó com a mer responsable d'un eventual delicte de malversació de fons públics", després que l'audiència territorial del land alemany de Schleswig-Holstein decidís aprovar l'extradició de l'expresident exiliat només per aquest delicte, i denegués lliurar-lo també pel de rebel·lió, com reclamava Llarena. A més, el jutge també ha retirat totes les euroordres contra els polítics independentistes a l'exili: el propi Puigdemont, la secretària general d'ERC, Marta Rovira (a Suïssa), i els exconsellers cessats pel Govern central Clara Ponsatí (a Escòcia), Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret (a Bèlgica).

En la seva resolució, Llarena​ ataca durament la decisió del tribunal alemany, a qui retreu la seva "manca de compromís" amb "uns fets que podrien haver trencat l'ordre constitucional espanyol". En concret, Llarena critica el criteri de l'audiència de Schleswig-Holstein per decidir sobre la "doble tipificació" -que el delicte en qüestió estigui contemplat també en la legislació del país d'execució, en aquest cas, Alemanya-, necessària per donar el vistiplau a l'extradició per rebel·lió.



El tribunal alemany va establir que no hi podia haver "doble incriminació" perquè el delicte d'alta traïció -equiparable al de rebel·lió en el codi penal alemanys- requereix "un nivell de violència" que "no es va assolir" en els "conflictes" relacionats amb el referèndum de l'1-O. Llarena, per contra, argumenta que el tribunal del land alemany "s'hauria d'haver limitat a comprovar si els fets descrits per la jurisdicció espanyola estan contemplats en la legislació penal d'Alemanya", i creu que aquest "ha avançat un enjudiciament que no és coherent amb la cristal·lització progressiva de la imputació", i que ho ha fet "des d'un posicionament desencertat".

La renúncia de Llarena a l'entrega de Puigdemont implicarà que aquest deixarà de tenir cap causa pendent a Alemanya, i la justícia d'aquest país aixecarà les mesures cautelars que hi havia fixat, com la romandre en territori alemany. El mateix ocorrerà amb la resta de processats sobre els quals Llarena ha renunciat a les ordres de detenció, que ara podran moure's lliurement per qualsevol estat, excepte per Espanya, on segueixen vigents les ordres de detenció contra ells. En teoria, els tribunals espanyols podrien dictar noves ordres de detenció internacional en cas que els dirigents independentistes a l'exili viatgessin a un altre país. Aquesta possibilitat, però, sembla remota, després del revés per a les intencions del Suprem que confirma la resolució d'aquest dijous.

[Estem treballant per ampliar aquesta informació]