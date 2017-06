El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous per unanimitat l'anul·lació dels processos judicials realitzats pel règim franquista entre els anys 1938 i 1978.



La iniciativa, promoguda per les associacions de víctimes del franquisme i entitats dedicades a la recuperació de la memòria històrica, i impulsada pels grups de Junts pel Sí, Catalunya Si que es Pot i la CUP, ha comptat amb el suport dels diputats del PP i de C's, habitualment contraris als actes de condemna de la repressió de la dictadura.

Tribunals il·legals

El text aprovat declara "il·legals els tribunals de l'Auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació, anomenada posteriorment Auditoria de la IV Regió Militar, que van actuar a Catalunya a partir d'abril de 1938 fins a desembre de 1978, per ser contraris a la llei i vulnerar les més elementals exigències del dret a un judici just".

"I, en conseqüència, es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dels consells de guerra, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim franquista", afegeix l'únic article del text.



En les disposicions finals, s'autoritza a l'Arxiu Nacional de Catalunya a elaborar i publicar una "llista dels processos instruïts i de les sentències adoptades" d'acord amb els diversos bàndols, decrets i lleis franquistes.



Un cop realitzada la votació, diputats i desenes de representants d'entitats memorialistes i de familiars de víctimes de consells de guerra franquistes han entonat el Cant dels Segadors, molts d'ells amb el puny alçat.



A la tribuna de convidats del Parlament es trobaven entre altres el portaveu de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes. La diputada d'JxSí Montserrat Palau, relatora d'aquesta llei, ha subratllat que la seva intenció no es la revenja, sinó la veritat, la justícia, la reparació i la garantia de no repetició" de crims com els que van cometre els franquistes.

