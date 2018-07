La plataforma de Fachin es converteix en partit de cara a les municipals del 2019

Nou partit dins de l'esquerra sobiranista catalana. "No necessàriament" independentista. Som Alternativa, la plataforma que es va crear al novembre passat, encapçalada per l'exsecretari general de Podem Catalunya Albano Dante Fachin, i integrada per nombrosos dirigents que van abandonar la formació morada amb ell, ha registrat un partit amb el mateix nom, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat. Un partit que neix "amb la mirada posada en les municipals del 2019", i que buscarà des del primer moment iniciar contactes amb "la resta de forces polítiques compromeses amb la radicalitat democràtica".

La nova formació té un destinatari clar: els catalans que "tenim clar que el futur del poble de Catalunya ha d'estar en mans del poble de Catalunya", i que, sense ser "necessàriament independentistes", són "radicalment demòcrates" i "estan disposats a treballar colze a colze amb els independentistes per assolir la capacitat de decidir el nostre futur col·lectiu", segons resa un manifest divulgat en paral·lel. Aquest plantejament, que ja va expressar repetidament Fachin la passada tardor, en el moment de la seva ruptura amb Podem, i sobretot, durant la campanya electoral del 21D -en què va participar en actes d'ERC i de la CUP-, té un altre punt clau, més enllà del sobiranisme: la ruptura amb el consens dels grans partits d'àmbit estatal al voltant de la Constució del 1978, i que no poques veus de l'esquerra consideren com un fre.



"Avui a Catalunya hi ha una immensa majoria social que ja estan fora del Règim del 78", i "els defensors del Règim del 78 són una minoria al nostre país", proclamen els impulsors del nou partit. Que es dirigeixen a la "majoria social que està formada per independentistes, federalistes, confederalistes o altres opcions, però que comparteixen la necessitat de trencar amb els estrets murs d’una Constitució espanyola que ha renunciat a crear consensos i que només es pot imposar per la força, la repressió i l'amenaça".



El manifest apel·la també, repetidament a l'esperit de l'1-O i de la vaga general de dos dies després. "L’1-O i el 3-O marquen un camí nou dibuixat als carrers i des de Som Alternativa volem posar el nostre gra de sorra per ajudar a articular-lo", sosté. Recorda com, aquells dos dies, "milions de persones, independentistes o no, eren capaces de fer front a l'autoritarisme i, el més important, actuar coordinadament per exercir els seus drets sense cedir als xantatges del Règim del 78".

Fachin: "no és un xiringuito"

"La idea no és crear un altre xiringuito, sino aportar", recalca Fachin a Públic. El cap més visible de la nova formació recorda com, en les municipals del 2015, Podem no s'hi va presentar com a tal, però sí que va participar en nombroses confluències d'esquerres. I explica que, si bé en alguns municipis sí s'ha "treballat" amb altres formacions que comparteixen el mateix esperit de l'1-O i el 3-O -i posa l'exemple de Badalona-, en molts d'altres "aquest espai no està representat". "Molta d'aquesta gent, que porta tres anys treballant als municipis, ara no té una eina amb la qual establir relacions amb altres formacions", assenyala, per raonar la decisió de constituir-se en partit.



"És un instrument per continuar desenvolupant aquesta idea política", recalca l'exsecretari general de Podem Catalunya. Que recorda que el "desencadenant" de l'escissió de Som Alternativa va ser la seva voluntat de "parlar" amb formacions independentistes de cara a les eleccions del 21D, "com ERC, la CUP i Procés Constituent". "Això no va fructificar, entre d'altres coses perquè no teníem una eina jurídica per poder fer-ho", reflexiona, també per explicar el pas de constituir-se en partit. "Ens vam quedar sense un partit que ens representés a nivell de tot Catalunya per haver fet una lectura política, i en base a aquesta mateixa lectura política anirem a les municipals", conclou.



Fachin subratlla igualment la voluntat que els integrants de Som Alternativa tinguin autonomia per establir les seves aliances a nivell local -com ja va succeir en l'espai de Podem en les eleccions del 2015-, perquè "cadascú coneix la realitat del seu municipi".

Assemblea al setembre

A més de Fachin, impulsen l'Associació Som Alternativa -i la nova formació- la diputada d'En Comú Podem al Congrés Marta Sibina i un nucli d'exdirigents de Podem Catalunya: l'exdiputada Àngels Martínez Castells, Laura Haba (regidora a Sant Esteve Sesrovires), Montse Morón (regidora a Mataró), Paulino Gracia (regidor a Lloret de Mar), Albert Urrutia (regidor a Sant Esteve Sesrovires), Isabel Mateos, Pablo Daglio i Vicent Pruñonosa.



Som Alternativa té actualment presència activa, en forma d'assembles o càrrecs electes a "Figueres, Lloret de Mar, Mataró, Riba-roja d’Ebre, Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, Olesa de Montserrat, Blanes, Girona, Lleida o Tarragona", segons indica, i crida a sumar-s'hi a "totes les persones que comparteixin la seva anàlisi", per "defensar-la en l'àmbit local". També anuncia una assemblea a principis de setembre per "per definir línies de treball i estructures, tant de l'Associació com del paper que ha de jugar l'eina partit".