Marc Font / BARCELONA

"Vull agrair la generositat i la responsabilitat del president Puigdemont, a qui investirem". A banda dels agraïments protocol·laris, aquestes han estat les primeres paraules que ha pronunciat Quim Torra un cop investit ja oficialment president de la Generalitat de Catalunya, i que retraten la seva pretensió d'ocupar el càrrec de manera provisional, si bé a curt termini sembla força complicat que Puigdemont pugui tornar al càrrec. Torra ha acabat el seu discurs citant les paraules de Carrasco i Formiguera, l'històric dirigent d'Unió Democràtica, just abans de morir afusellat: "Visca Catalunya lliure". En un ple que s'ha allargat poc més de quatre hores, Torra ha obtingut la investidura per majoria simple, amb els vots dels diputats de Junts per Catalunya i ERC, després que el consell polític de la CUP decidís aquest diumenge mantenir l'abstenció. La segona sessió d'investidura ha mantingut una tònica similar a la de dissabte, amb fortes crítiques del gruix de l'oposició al perfil del nou president català, i amb un Torra encarregat de mantenir una certa retòrica republicana que, en tot cas, no apunta a la desobediència a les lleis estatals.



En el seu discurs inicial, que s'ha allargat uns 40 minuts, Torra ha entrat força més al detall que no pas dissabte sobre l'actuació que pretén portar a terme el seu govern. Això sí, ha repetit els grans objectius que ja va expressar en la primera sessió del debat d'investidura: el president "legítim" és Carles Puigdemont; el seu executiu pretén ser "lleial" al "mandat del referèndum de l'1 d'octubre, és a dir, a "construir un Estat independent en forma de república"; i el programa de govern és la "prosperitat econòmica" i la "cohesió social". Novament, ha insistit en la idees de "provisionalitat" i de "fer República", si bé en cap cas ha detallat com s'assolirà aquest estatus polític. Per a ell, en qualsevol cas, "la República Catalana només pot tirar endavant si gira al voltant del seu centre: les persones".

A nivell d'actuació, ha reiterat la pretensió de recuperar totes les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional (TC) durant la passada legislatura a instàncies del govern espanyol, un total de 16. "Reivindiquem la sobirania del Parlament per fer lleis justes", ha manifestat. A partir d'aquí, a nivell de concreció ha subratllat la voluntat de "garantir la igualtat d'oportunitats", d'enfortir el model d'escola catalana, d'augmentar el parc públic d'habitatge, així com d'incrementar el pressupost de Cultura per situar-lo al nivell del "que disposen els països més desenvolupats del nostre entorn". Pel que fa a l'eix de prosperitat econòmica, ha explicat la intenció d'impulsar un salari mínim que s'elevi a 1.100 euros bruts mensuals, ha assegurat que el medi ambient serà un "aspecte fonamental" del seu govern i s'ha compromès a impulsar l'empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) pública per "donar compliment al mandat del Parlament". Aquesta era una de les grans demandes de la CUP quan fa un parell de mesos va negociar acords de govern amb JxCat i ERC.

Torra s'ha tornat a disculpar pels seus polèmics tuits i articles i ha reconegut que va utilitzar "alguna paraula inconvenient". "Me'n penedeixo, no tornarà a passar", ha insistit. També ha afegit que desitja que el poble espanyol també iniciï un procés d'alliberament: "La llibertat que vull pel meu poble, la vull per tots els pobles, república catalana i república espanyola. Després de repassar el perquè de l'esclat del procés independentista ha conclòs: "Que tinguem sort en el camí que seguim a partir d'avui, el camí de la llibertat, de la justícia i de la república. El camí per la vida. tot és ara i res".

Arrimadas: "L'independentisme representa el passat"



La cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha tornat a mostrar el seu profund desacord amb Torra i ha tornat a retreu-li el contingut d'alguns dels seus articles, assenyalant-lo com a defensor de la "xenofòbia" i d'una "identitat excloent". Una crítica, en tot cas, amb poc recorregut un cop comenci l'etapa de Torra com a president. Per a la líder de C's, "si l'independentisme pensa que amb Torra al capdavant s'internacionalitzarà el procés és que han perdut el contacte amb la realitat". També l'ha acusat de voler-se "carregar" el Parlament i el Govern, per la creació de nova institucionalitat, com l'Assemblea de càrrecs electes. "Vol deixar sense representació a tots els ciutadans de Catalunya que no pensin com vostè", ha afirmat una Arrimadas convençuda que "ningú ens portarà cap a una República catalana". Finalment, la dirigent del partit de dretes ha insistit que la majoria independentista vol mantenir el 155, i ha acabat dient que el sobiranisme representa el "passat", mentre que el seu partit, en canvi, "representa el futur". "Lluitar contra el nacionalisme en l'Europa del segle XXI no és una opció, és una obligació", ha conclòs.

El diputat d'ERC Sergi Sabrià, en canvi, no ha estat precisament crític, un fet obvi si es té en compte que ERC compartirà govern amb JxCat. El líder parlamentari d'Esquerra ha posat molt d'èmfasi en la reivindicació de la república com a eina per avançar socialment i, alhora, en la necessitat de formar executiu. Després de defensar que "aquest país l'hem construït entre tots, a base de moltíssima gent provinent d'arreu del món", Sabrià ha proclamat que "la lluita social és absolutament indestriable de la lluita per la llibertat". El dirigent republicà ha tornat a denunciar la judicialització de la política i els atacs a la llibertat d'expressió i ha demanat un país "on no persegueixin les urnes". Per a ell, "la república és l'única manera de garantir els drets polítics i socials, si volem la independència és perquè volem viure en democràcia. El Govern ha de ser una eina més per combatre la repressió". Finalment, Sabrià ha defensat un Govern autoexigent amb les polítiques socials.

Iceta: "El govern escocès mai va saltar-se la llei"



El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, li ha demanat directament a Torra si respectarà el marc legal, per recordar-li que "el procés constituent no té cabuda en el nostre marc legal". El que hi té cabuda, segons ha insistit Iceta, són projectes de reforma estatutària. Per tot plegat, li ha advertit "no voldríem que la seva presidència fos la zona 0 de les nostres institucions d'autogovern". En el torn de rèplica, Torra ha manifestat que "a l'únic a qui dec obediència és al Parlament i, per tant, al poble de Catalunya", una resposta que Iceta ha contestant dient-li que "el govern escocès mai va saltar-se la llei".



A partir d'aquí, Iceta ha qüestionat algunes de les idees que s'atribueixen al nou president a partir dels seus articles, dient-li que "el nostre país té una identitat que és plural i qualsevol essencialisme és una amputació del nostre poble". També s'ha mostrat crític amb la voluntat d'avançar cap a la república: "si per fer república cal empetitir la nació, aquesta república no ens serveix. Si per fer república s'han de vulnerar les lleis que regulen les nostra convivència això acabarà com el rosari de l'aurora, és a dir, amb batalla campal". En qualsevol cas, Iceta ha afirmat que a partir d'ara el jutjaran per la seva actuació de govern i no pas pel que hagi escrit en el passat i, en aquest sentit, ha insistit en què s'aposti pel "respecte" que necessita "un especial esforç en una societat dividida". Finalment li ha dit: "Tant de bo vostès fossin capaços d'anar canviant el rumb, una cosa en la qual nosaltres els acompanyaríem".

El líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha repetit algunes de les preguntes que ja va formular dissabte, com ara què pensa Torra dels espanyols i dels catalans. "La resposta a aquesta pregunta és absolutament clau i és el que explicarà quina és la base de l'acció de govern", ha assegurat. També ha assegurat que al seu grup no li agrada un govern encapçalat pel diputat de JxCat i ha assenyalat ERC i la CUP per no haver proposat un "candidat progressista". "Catalunya és de tots els catalans i les catalanes", ha afegit, per afirmar també que, "en una època en què necessitem grans aliances, vostè sembla representar el contrari". La rèplica de Torra ha estat demanar als Comuns que l'ajudin a tirar endavant les lleis socials.

La CUP critica que no es plantegi un govern "desobedient"



L'endemà que el consell polític de la CUP decidís mantenir l'abstenció que han fet possible la investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat, el diputat Carles Riera ha subratllat que no donen suport al seu govern i que la decisió de facilitar-li l'accés a l'executiu només respon "a una excepcionalitat antirepressiva i democràtica davant l'embat de l'Estat". Riera ha insistit que la seva formació està al costat d'una "república fundada l'octubre del 2017 que ara ens toca materialitzar" i que ha de ser "inclusiva, democràtica, antiracista i antinacionalista". El diputat ha afirmat que " avui el progrés de la República passa molt més per la mobilització civil i social que per aquestes institucions malmeses".



També ha criticat que el govern no es plantegi "termes de desobediència ni confrontació" i proposi "un model de creixement neoliberal". Ha celebrat, però, la voluntat de recuperar les lleis suspeses pel TC i adreçant-se als Comuns ha afirmat que "la ruptura és l'únic camí per defensar els drets de les classes treballadores", atès que "dins les autonomies no es poden fer polítiques neoliberals" o per pal·liar lleument la desigualtat. Torra ha buscat la complicitat de la CUP en el seu segon torn de paraula per encarregar-los que es mantinguin "alerta per si caiem en la temptació de l'autonomisme, perquè ens estaríem equivocant". "Aquest ha de ser un projecte de 70 diputats i aspirem que sigui de molts més en molts àmbits", ha afirmat.

Finalment, el diputat del PP Xavier García Albiol ha comentat que "el Govern de Catalunya passarà a estar en mans d'un home que vol convertir en invisible la part de la societat catalana que no som independentistes" i ha assegurat que l'aval de la CUP "l'haurem de pagar amb hipoteca tots els catalans". El dirigent del PP també s'ha adreçat a Inés Arrimadas per les seves crítiques al govern espanyol per dir-li que "vostè no és la meva rival, el meu rival és l'independentisme". "Espanya necessita més Catalunya i Catalunya necessita més Espanya", ha rematat García Albiol.



De moment, demà dimarts el president espanyol, Mariano Rajoy, es reunirà amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, per abordar la situació política a Catalunya. Caldrà veure si, efectivament, la trobada serveix per desencallar la retirada de l'article 155.