La Guàrdia Civil i la policia han entrat per la força a diferents col·legis electorals.



En alguns casos, com a Sabadell, la policia espanyola ha carregat contra qui intentava defensar pacíficament el desenvolupament de la jornada, per retirar-se posteriorment.



En alguns punts la violència policial ha provocat danys físics evidents a persones de totes les edats.



En molts altres llocs, també en aquesta localitat les votacions s'han pogut realitzar sense problemes durant les primeres hores del dia.



A Barcelona, al carrer Consell de Cent, s'han emportat les urnes del col·legi instal·lat a l'Escola Ramon Llull, a pesar de l'acció de resistència pacífica i les protestes dels membres de les meses i dels centenars de ciutadans que es trobaven en aquest punt de votació.

A la 9.20 hores al pavelló esportiu de Sant Julià de Ramis, que era el punt previst perquè votés a les 9.30 el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, més de 50 agents han començat a acordonar l'exterior des de les 9.05, i en un quart d'hora han entrat forçant la porta, deixant enrere als gairebé 200 concentrats.



Puigdemon, gràcies al canvi en els procediments per a poder votar, ho ha fet amb normalitat a Cornellà de Terri.



Hi ha hagut tensió durant la formació del cordó policial amb més de 50 agents davant el pavelló esportiu, mentre un helicòpter sobrevolava la zona.



Poc abans, endins, els responsables del col·legi electoral han guardat totes les urnes i paperetes que ja s'havien instal·lat, per ocultar tot aquest material, i Puigdemont no havia arribat a l'entrar la Benemèrita.

La Policia Nacional s'ha activat després que els Mossos d'Esquadra es personessin anteriorment en diversos col·legis electorals de Catalunya per aixecar acta però sense impedir l'operatiu del 1-O en molts col·legis.



El govern espanyol considera que les noves instruccions de la Generalitat sobre la votació de l’ 1-O confirmen que l'Estat de dret ha "aturat el referèndum il·legal" i certifica que els organitzadors del referèndum han liquidat qualsevol vestigi de democràcia respectable.



L'Executiu ha rebutjat l'anunci del conseller de la Presidència, Jordi Turull i ha dit que per primera vegada en la història mundial de les eleccions, "es modifiquen les normes de votació a 45 minuts de que comencin, amb l'únic objectiu de forçar el resultat de la mateixa".



Ho ha dit el delegat del govern espanyol, Enric Millo, que en una compareixença, ha afirmat que "s'han vist obligats a fer el que no volien" i que tot el relacional amb el referèndum és una farsa.



Millo ha criticat el comportament dels Mossos d'Esquadra i ha dit que han predominat els criteris polítics per sobre dels professionals.