Nou cop en la causa contra el sobiranisme. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat divendres al matí sis dels encausats, els consellers cessats Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa; l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i la diputada i número 2 d'ERC, Marta Rovira, per comunicar-los el seu processament.



En la vista es decidirà si els encausats segueixen en llibertat o es dicten noves mesures cautelars, incloent-hi presó provisional. En aquest darrer cas, els imputats que ocupen un càrrec públic podrien quedar "automàticament suspesos en l'exercici del mateix", segons especifica la Llei d'Enjudiciament Criminal.

La decisió de Llarena arriba minuts després que Jordi Sànchez renunciés a ser candidat a la investidura i que el president del Parlament, Roger Torrent, anunciés una nova ronda de consultes per trobar un tercer candidat, després del propi Sànchez i el president cessat, Carles Puigdemont. I el nom que més ha sonat com a tercer candidat és el d'un dels processats, Jordi Turull, amb la qual cosa la seva investidura quedaria seriosament en l'aire.



Es dóna el cas que l'1 de març, el propi Llarena va declarar com a complexa la causa contra l'independentisme. Aquesta declaració li permetia allargar la instrucció dels sis mesos que marca la llei fins a un màxim de 18 mesos. Només tres setmanes després, però, ja ha decidit sis processaments.

El que diu la llei

L'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament criminal resa que, un cop dictada una resolució de processament, i havent-se dictat presó provisional per un delicte "comés per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels", el processat amb un càrrec públic "quedarà automàticament suspès en l'exercici del mateix mentre duri la situació de presó".



En les darreres setmanes s'ha afirmat repetidament que els dirigents independentistes encausats i amb càrrecs públics -incloent-hi, per tant, els que són diputats- podrien quedar inhabilitats quan s'iniciés el seu processament. El ministre de Justícia ho va donar per fet l'1 de gener. "Entenc que quan es dicti resolució de processament totes les persones que hi són seran inhabilitades", va afirmar aleshores.

Llarena, no obstant, no ha aclarit per quins dels delictes pels quan estan imputats processa Turull, Forcadell, Rovira, Romeva, Bassa i Rull. Del redactat de la llei –quan parla d'"individus terroristes o rebels– es dedueix que, per ser suspesos en els seus càrrec, haurien de ser processats almenys per rebel·lió. Diversos juristes, però, no ho veuen tan clar, i han apuntat les darreres setmanes que el terme "rebels" es pot referir a persones processades en rebel·lia, o que l'article -com també es pot deduir del seu redactat- es va concebre per a delictes de terrorisme.



El reglament del Parlament, per la seva banda, especifica que poden ser suspesos dels seus drets i deures com a parlamentaris els diputats condemnats "amb sentència ferma", després d'un acord del ple, o els diputats processats o amb judici oral obert, després d'un acord per majoria absoluta del ple.