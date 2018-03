L'arrest de Carles Puigdemont a Alemanya va camí de convertir-se en un maldecap per a les autoritats del país. Els principals mitjans de comunicació alemanys han obert les seves edicions d'aquest dilluns amb fotografies de les protestes a Catalunya i de les càrregues dels Mossos d'Esquadra a la concentració davant la Delegació del Govern a Barcelona. Ja el mateix dia de la detenció van pronunciar-se sobre el cas diversos polítics alemanys. Andrej Hunko, diputat al Bundestag per Die Linke, va ser un dels primers, titllant de "vergonya" el succeït. Hunko, que és també portaveu d'afers europeus del partit, ha dit que, amb la detenció de Puigdemont, el govern alemany s'ha convertit en col·laborador del "govern ultraconservador espanyol" i ha demanat el seu alliberament immediat. Franziska Branter, responsable d'afers europeus dels Verds, ha afirmat als mitjans que ara correspon a la justícia alemanya aclarir com continua el cas, tot i que "la qüestió catalana no la poden resoldre ni la justícia ni el govern federal alemanys". El vicepresident dels liberals de l'FDP, Alexander Lambsdorff, ha declarat que Puigdemont crea "grans problemes polítics" i que Berlín s'ha convertit en "part de la crisi constitucional espanyola, una situació que Bèlgica ha sabut evitar en la mesura del possible". Atesa la probabilitat d'una extradició, Alemanya, ha afegit Lambsdorff, es troba davant "un dilema". Elmar Brok, eurodiputat per la CDU –el partit de Merkel–, ha estat més contundent: "Puigdemont ha vulnerat el dret i la constitució espanyola", per la qual cosa ha de respondre davant un tribunal.

Poques possibilitats d'evitar l'extradició



En la seva edició digital, el setmanari Der Spiegel entrevista aquest dilluns Martin Heger, professor a la Universitat Humboldt de Berlín, a qui descriu com un dels majors experts en dret penal del país. Segons explica Heger, Alemanya acabarà extradint Carles Puigdemont acollint-se a la base legal que els delictes pels quals està acusat –rebel·lió i malversació de fons públics– estan contemplats al codi penal alemany. Preguntat per què Bèlgica no va extradir Puigdemont, Heger respon que l'article 81 del codi penal alemany recull el delicte "d'alta traïció contra l'Estat federal" i que aquest "s'assembla al de rebel·lió segons el dret espanyol". Les autoritats judicials alemanyes "compararan els dos articles" i, "si arriben a la conclusió que es tracta del mateix delicte, lliuraran Puigdemont per aquest motiu". Però fins i tot si no arriben a aquesta conclusió, Heger precisa que serà extradit per malversació de fons públics, ja que Alemanya no pot obviar aquest delicte. Berlín tampoc podria negar-se a l'extradició acollint-se a la demanda d'un judici just, ja que els acords d'extradició a la Unió Europea confien que els processos judicials als estats membre són justos. En el cas que les autoritats alemanyes decideixin no extradir Puigdemont, "aleshores és un home lliure: podria viatjar per tota la Unió Europea, on vulgui, o podria romandre a Alemanya".



El portaveu del govern alemany ja ha avançat però que el conflicte català ha de ser resolt "dins de l'ordre jurídic i constitucional espanyol" i que "Espanya és un estat de dret", i, per tant, no veuria cap problema que Puigdemont fos jutjat per la justícia espanyola.

La policia alemanya critica els seus col·legues danesos

El president del sindicat de policia alemany DPolG, Ernst Walter, s'ha mostrat aquest dilluns sorprès que la policia danesa no detingués Carles Puigdemont al seu territori, i ha defensat l'actuació dels agents. "Hem de garantir la persecució dels delictes", ha afirmat Walter en declaracions a l'emissora de ràdio Bayern 2, al comentar que la policia danesa havia d'haver actuat com ho va fer l'alemanya i fer efectiva l'ordre europea de detenció i captura. Segons Walter, hi ha casos en què els estats "interposen ordres de captura per motius purament polítics", però "aquest no sembla ser el cas".



A més de Lambsdorff, no són pocs els alemanys que es pregunten per què la policia alemanya no es va limitar a mirar cap a una altra banda per evitar-se problemes. "A Finlàndia, on Puigdemont va participar en una conferència, no el van detenir perquè no el van 'poder trobar'", ha escrit al seu compte de Twitter Daniel Schwerd, exdiputat per Die Linke al parlament del Land de Renània del Nord-Westfàlia. "Com era d'esperar, els alemanys han estat més diligents". Des de les pàgines del setmanari Freitag, la periodista Lutz Herden s'expressa aquest dilluns en el mateix sentit.

La periodista de Freitag critica com els principis de "neutralitat i no-injerència" de Berlín i Brusel·les són en realitat "una capitulació davant la duresa sense treva de l'executiu espanyol" contra la majoria independentista a Catalunya, ratificada a les urnes a les eleccions del 21 de desembre. Com Schwerd, Herden també critica la policia alemanya i assenyala que, a diferència de les autoritats belgues o finlandeses, "les autoritats a Schleswig-Holstein han aplicat sol·lícitament i amb zel legalista l'ordre de detenció" contra Puigdemont. En cas lliurar el polític català, "les autoritats alemanyes apareixeran com a executores d'una justícia penal amb tints polítics". Per a l'autora, la millor opció per al govern alemany ara mateix seria seguir l'exemple de Bèlgica i deixar Puigdemont en llibertat, també per les comparacions històriques amb el cas de Lluís Companys. Després d'enumerar el suport de les autoritats europees a la independència de les repúbliques bàltiques o la seva mediació a Kosovo o Xipre, Herden creu que "si la UE fa definitivament pròpia la interpretació espanyola del conflicte català, la teoria d'una Europa de les regions es degrada a farsa".