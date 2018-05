El Tribunal Superior del land alemany de Schleswig-Holstein ha rebutjat aquest dimarts empresonar de nou l'expresident de la Generalitat destituït pel Govern central en aplicació del 155 Carles Puigdemont. La petició de presó l'havia fet la fiscalia alemanya, a partir de la nova informació rebuda de les autoritats espanyoles.



En un comunicat, el tribunal alemany explica que "ha desestimat la sol·licitud de restauració plena de l'ordre de detenció i entrega contra Carles Puigdemont". La petició la va fer la Fiscalia General del land el passat dia 9 de maig. En la seva sol·licitud, la Fiscalia considerava que es podia replantejar la validesa del delicte de rebel·lió en el cas de Puigdemont –després que el mateix tribunal rebutgés extradir-lo a Espanya el passat mes de març per aquest mateix delicte–, tenint en compte la nova documentació enviada per les autoritats judicials espanyoles. Aquesta documentació incloïa imatges i vídeos d'actes del que la fiscalia considera com a actes violents de votants en el referèndum de l'1 d'octubre, com ara un en què llancen una cadira contra un agent antiavalots de la policia estatal. "Aquesta nova sol·licitud ha estat rebutjada", resumeixen fonts judicials.

La petició de presó argumentava que havia augmentat el risc de fuga de Puigdemont, justament per questa nova documentació. El tribunal, en canvi, "no hi veu cap increment del risc de fuga", segons el seu comunicat.

Nova petició en marxa

La Fiscalia alemanya, no obstant, no es rendeix, i prepara una nova petició d'extradició pel delicte de rebel·lió, també a partir de la nova informació enviada per Espanya. La sol·licitud encara no s'ha presentat formalment, i la Fiscalia estaria ara preparant el eu escrit per defensar l'admissió a tràmit de la petició d'extradició, segons ha explicat la portaveu de la fiscalia alemanya, Wiebke Hoffelner.



A més d'aquesta nova petició, el tribunal de Schleswig-Holstein encara té pendent pronunciar-se sobre una possible extradició de Puigdemont pel delicte de malversació.

L'advocat de Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas ha reaccionat a la nova petició de la fiscalia demanant "calma". "Que la Fiscalia assumeixi la posició de l'Estat requirent és habitual. La Fiscalia demana i el Tribunal decideix", ha assenyalat.