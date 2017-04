La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha remarcat avui que el diàleg amb el Govern central està "bloquejat", però es dóna encara dos mesos de marge per intentar pactar el referèndum d'independència abans de donar el pas a l'escenari unilateral.



"Mantenim la bandera del diàleg, però mantenir-la per sempre ens porta al col·lapse, perquè és incompatible amb la determinació i el convenciment que aquest referèndum es pot fer i hem de poder-ho fer, perquè així ho vol la majoria de la ciutadania" a Catalunya , ha expressat Munté en una entrevista amb Efe.



La consellera de la Generalitat i vicepresidenta del PDeCAT ha indicat que "dos mesos" és el termini aproximat que el Govern es dóna per fixar la data i pregunta del referèndum, que com a molt tard tindria lloc en la segona quinzena de setembre.



Un termini que "no és un caprici", sinó que és el temps que, a més, requereix la plataforma del Pacte Nacional pel Referèndum per culminar els seus treballs, segons ha explicat Munté.



Aquesta plataforma, que aglutina entitats, partits i institucions favorables a un referèndum acordat amb l'Estat, està buscant aquests dies suports per aquesta causa dins i fora de Catalunya.

Diàleg inexistent

"Ens han demanat un temps determinat per fer la feina i, per tant, a partir d'aquí i de la culminació dels seus treballs, anirem establint el moment en què hem de fer un pas més", ha afegit la consellera.



És el mateix termini aproximat de dos mesos en què el Govern, segons Munté, mantindrà també "el pols democràtic" amb el Govern central per "trobar un acord", encara que ha remarcat que ella no és "ingènua".



En aquest sentit, la portaveu del Govern de la Generalitat ha admès que "el diàleg no ha existit en cap moment", sobretot a la carpeta del referèndum, "ni s'ha materialitzat en una reunió pública" entre els presidents Mariano Rajoy i Carles Puigdemont.



"Ens han donat llargues i en aquest moment la situació està bloquejada, encara que no per voluntat de Puigdemont", que estaria disposat a arreglar la seva agenda si Rajoy li cridés per a una reunió, ha asseverat Munté.



Ha assenyalat així mateix que desitjaria estar parlant a hores d'ara sobre un referèndum acordat, de manera que la Generalitat no hagi de "patir" per possibles conseqüències sobre els treballadors públics, als quals Munté, en tot cas, ha garantit protecció.



La consellera ha afirmat que a principis d'any hi havia un "aparença de diàleg" per part del Govern però des d'aleshores només hi ha hagut "una negativa rere una altra" des de l'Estat, i ha posat com a exemple la decisió de la Mesa del Senat de no acceptar el format de conferència que va proposar Puigdemont.



La portaveu de la Generalitat ha afirmat que és "xocant" que Puigdemont mantingui reunions fora d'Espanya -el darrer contacte va ser amb l'expresident nord-americà Jimmy Carter- i en canvi no pugui celebrar una trobada amb Rajoy a Madrid.



Malgrat l'absència de diàleg, Munté ha afirmat que "no llançaran la tovallola", sinó que la "mantindran el màxim temps possible", ja que el Govern està disposat a parlar "de totes" les condicions del referèndum, incloses pregunta, nivells de participació i data de celebració.



Però al mateix temps, la vicepresidenta del PDeCAT ha advertit: "Això no es pot allargar de manera eterna perquè seria tant com renunciar".