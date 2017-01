Puigdemont: "Ja estem aconseguint la independència"

BARCELONA. Carles Puigdemont ha caracteritzat el moment actual de Catalunya com el de la transició de la "post-autonomia a la pre-independència" i ha assegurat un cop més que el 2017 és "l'any en el que farem un referèndum i serà vàlid i vinculant". "Rotundament vinculant", ha afegit en una conferència dedicada precisament a la significació política d'aquest any.



El President de la Generaliat ha aixecat el to per ratificar que no assistirà aquest dimarts a la Conferència de Presidents Autonòmics. ""Aquesta trobada no és més que una posada en escena que no porta enlloc" ha dit al mateix temps que informava que havia enviat una carta a Mariano Rajoy en la que li ha ratificat que la relació de Catalunya amb l'Estat ha de tenir caràcter bilateral.



Ha recordat que el President del govern central va dir al Congrés dels Diputats que el procés sobiranista català és "el repte més gran que té plantejat Espanya en aquests moments" i ha manifestat la seva indignació pel fet que, essent un repte tan important no doni lloc ni tan sols a un punt en l'ordre del dia de la Conferència de Presidents Autonòmics.

​

"Acaba un procés i comença una nova era"

Puigdemont ha reconegut que molt sovint li plantegen la pregunta de si Catalunya aconseguirà finalment la independència. "Ja estem essent independents", ha estat la seva resposta. "És un procés que viu cadascú", "ho estem aconseguint", ha afegit.



En relació al referèndum que assegura que convocarà aquest any, el President de la Generalitat ha insistit en que buscaran "intensament l'acord per fer-ho possible", però al mateix temps ha proclamat que 2017 és "l'any en el que acaba un procés i comença una nova era".



El mandatari català ha dedicat bona part del discurs sobre el moment actual, "un any clau per al futur de Catalunya" al record del que va representar el procés participatiu del 9 de novembre de 2014, el 9-N, en el que van participar 2'3 milions de persones, i ha dit que va ser una "demostració exemplar", "un dels moments més honorables", "una jornada de dignitat nacional", i que per aquest motiu "causa indignació" que persones com l'ex-president Artur Mas i les conselleres Irene Rigau i Joana Ortega "hagin de ser jutjats" per aquell fet.



"Serem insubornables en el nostre compromís amb els ciutadans" ha proclamat i ha fet una crida a donar resposta adequada quan arribi el moment del judici.