La protesta contra el racisme i la xenofòbia institucionals creix i guanya visibilitat.



Milers de persones s'han concentrat aquest diumenge al migdia a la plaça de Catalunya de Barcelona en solidaritat amb les persones que s'han vist obligades a abandonar els seus països i han buscat acollida a l'Estat espanyol. Persones migrants i refugiades i ciutadans que els donen suport en la seva mobilització contra els impediments que troben per obtenir els papers necessaris per regularitzar la residència a Catalunya o a qualsevol altre lloc de l'Estat espanyol.

Grups de veïns han marxat des dels barris de Sants, Vallcarca, Gràcia, Poblesec i altres punts de la ciutat i de l'àrea metropolitana per participar en la protesta. Han seguit la convocatòria realitzada pels participants en les tancades que tenen lloc a antigues dependències de l'Escola Massana, a la plaça de la Gardunya de Barcelona, a Badalona, i anteriorment a Poblenou.



Els concentrats a plaça de Catalunya s'han manifestat a continuació al llarg de les Rambles fins al monument a Colom, posteriorment s'han adreçat cap a la Rambla del Raval i finalment a la Gardunya.

"El racisme ens tanca, el racisme ens mata", "no a la llei d'Estrangeria", "tanquem els CIE", "cap persona és il·legal", "papers per a tothom" han cridat al llarg de la seva marxa. Entre els manifestants es trobaven dirigents polítics com la diputada al Congrés dels Diputats per En Comú Podem, Sònia Farré, el portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, Carles Riera, o l'ex-diputat de la mateixa formació David Fernàndez.

Concentració a Plaça de Catalunya en defensa dels drets de les persones migrants / J.M.

Una mobilització reivindicativa del dret de les persones migrants a aconseguir o renovar papers sense contracte de treball, perquè en les actuals circumstàncies econòmiques, tal i com es troba el mercat laboral, l'exigència de sis mesos de cotització continuada resulta gairebé impossible, assenyalen els portaveus de la protesta.

"La Llei d'Estrangeria mata gent cada dia"

Però els participants en les tancades manifesten també el seu rebuig contra la Llei d'Estrangeria. "Es l'expressió d'un sistema racista que genera deportacions, devolucions en calent, batudes policials, internaments als CIE i prioritat nacional", diuen en un dels fulls que distribueixen entre la població.



Volen que es prenguin mesures per a la prevenció de la violència masclista que pateixen les dones migrants i refugiades.



Demanen la fi de les restriccions en l'empadronament, perquè resulta "fonamental per a tots els tràmits, com ara la renovació de permisos de residència o l'assistència sanitària".

Exigeixen el dret a obtenir la nacionalitat sense que se'ls imposin exàmens "impossibles d'aprovar" i denuncien que quan els empresaris busquen immigrants per treballar ho fan per obtenir ma d'obra barata i cap administració es preocupa de facilitar programes de formació.



Reivindiquen la despenalització de la venda ambulant, assenyalen que qui treballa al carrer ho fa perquè no li han deixat altra opció i plantegen la necessitat de posar fi a la "brutal persecució policial" que pateixen els manters.



Reclamen la recuperació de la cobertura sanitària per a qualsevol persona i assenyalen el greu problema en què es troben les persones en situació administrativa irregular, que van quedar desemparades amb el canvi en la legislació que va posar fi al sistema de salut universal.