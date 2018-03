La decisió del jutge Pablo Llarena de processar per rebel·lió 13 polítics catalans i empresonar els cinc que ha pogut ha provocat una reacció immediata d'indignació a ciutats i pobles de Catalunya.



A la Plaça de Catalunya han començat a concentrar-se a última hora de la tarda milers de persones on a partir de les 20 hores i passades les 20:30 ha començat una marxa de protesta cap a la delegació del govern central, al carrer de Llúria, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.

Els Comitès de Defensa de la República també han convocat a la mobilització de protesta al carrer, que a Barcelona ha estat a les 19 h. als Jardinets de Gràcia, sota el lema "Trenquem les cadenes de la repressió".



Centenars de manifestants han tallat l'avinguda Diagonal. Al capdavant de la marxa duien una pancarta en la qual assenyalaven que "obeir el mandat popular no és cap delicte".

Agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra han carregat contra els manifestants en les immediacions de la delegació del govern / EFE Enric Fontcuberta

La major part de les marxes han estat tranquil·les, però als carrers adjacents a la delegació del govern s'han produït moments de tensió i d'una certa crispació, perquè centenars de persones ja s'havien donat per convocades en aquell punt i la policia els ha barrat el pas. Els Mossos d'Esquadra ha tancat la circulació a les mançanes que es troben al voltant de la cruïlla, han carregat contra manifestants i periodistes, alguns dels quals han resultat ferits, i han establert un cordó policial que ha fet retrocedir els concentratas i els ha impedit que s'acostessin a la seu de la delegació.

"Fora la justícia espanyola", "els volem a casa", "llibertat presos polítics", han cridat constantment els manifestants, que també han fet sonar cassoles.



La indignació pels empresonaments decidits pel jutge s'ha fet visible també a diferents ciutats i pobles. A Vic, ciutat de residència de Marta Rovira, la plaça de la vila s'ha omplert de veïns.



A Tarragona ha passat el mateix a la plaça Imperial Tarraco, així com a la plaça del Mercadal de Reus. L'ANC també havia convocat concentracions davant les subdelegacions del govern espanyol a Girona i Lleida.



A Girona, veïns de la poblacions properes s'han afegit als de la pròpia ciutat, als quals s'ha adreçat l'eurodiputat Josep Maria Terricabras.



A Lleida unes tres mil persones s'han reunit davant la seu de la subdelegació per reclamar llibertat pels presos polítics i, en alguns casos, cridar en favor de la convocatòria d'una vaga general.