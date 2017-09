El Govern de la Generalitat ha cessat el president del Consorci d'Educació de Barcelona, ​​Lluís Baulenas, en plena recerca de locals a la capital catalana perquè siguin punts de votació en el referèndum de l'1 d'octubre. Segons publica aquest dimecres el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), la substituta de Baulenas serà la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, precisament nomenada al juliol per el seu ferm compromís amb l'1-O: llavors també es va nomenar a Baulenas com a secretari general de la Conselleria, un segon càrrec que manté.



Barcelona és la ciutat més poblada de Catalunya i un dels municipis en els que a dia d'avui no es pot garantir que l'1-O hi haurà els mateixos punts de votació que en les últimes autonòmiques: el Govern ha instat a l'Ajuntament a cedir els seus locals per a això, però l'alcaldessa, Ada Colau (BComú), ha demanat garanties per no posar en risc als funcionaris ni a la institució.



Una via per a això és que la Generalitat faci servir edificis de la seva titularitat sense obligar a l'Ajuntament a cedir els seus, ja que l'administració autonòmica disposa d'una àmplia xarxa d'immobles que poden ser punts de votació, com ja es va demostrar amb la consulta participativa del 9 de novembre de 2014.



Entre aquests edificis destaquen els centres educatius públics d'Infantil, Primària, ESO i postobligatòria, gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona: aquest ens està participat en un 60% per la Generalitat i en un 40% per l'Ajuntament. Ara el Govern ha cessat al màxim representant d'aquest òrgan i l'ha reemplaçat per Ponsatí, a qui recauria en última instància la decisió d'obrir instituts gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona.



La data de la signatura del cessament és de dimarts, tot i que aquell dia Baulenas va participar en el dispositiu d'inici del curs escolar i va atendre els mitjans per valorar-lo. Llavors va declinar detallar el posicionament del consorci davant el referèndum de l'1 d'octubre, i va remarcar: "El que és més destacable avui és l'inici de curs".