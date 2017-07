El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha traslladat aquest dijous al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, la necessitat que l'executiu prengui iniciatives legislatives de tot tipus i de forma immediata per abordar el problema de Catalunya, i li ha ofert el suport del seu partit per a això.

No obstant això, el líder socialista també ha advertit que si no ho fa, el PSOE les promourà unilateralment buscant el major consens possible amb altres grups.

El PSOE no ha volgut precisar en quines iniciatives legislatives està pensant que, pel que sembla, van més enllà de la reforma de la Constitució proposada fins ara, i que poden estar vinculades a mesures de finançament i algunes incloses en el catàleg de peticions que el president de la Generalitat li va fer en el seu dia a Rajoy.

Els socialistes volen esperar la resposta de Rajoy, ja que el president s'ha compromés a estudiar amb deteniment la proposta feta per Sánchez.

A més, en la reunió de més de dues hores i mitja entre Sánchez i Rajoy, el dirigent socialista també ha instat el president a que el seu executiu obri una via de diàleg permanent amb el Govern de la Generalitat, que acabi amb l'hermetisme que existeix en la comunicació entre les dues institucions des de fa anys.

Així mateix, Sánchez ha demanat "mesura" al govern del Partit Popular en els seus pronunciaments sobre la situació a Catalunya i, a més, ha avançat al president que el PSOE no donarà suport com a solució l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Més enllà de Catalunya

La reunió, però, no ha estat monogràfica sobre Catalunya, segons ha explicat la portaveu parlamentària del PSOE, Margarita Robles, que ha estat qui ha explicat als mitjans de comunicació el contingut de la trobada. Així, Robles ha explicat que en les dues hores i mitja de reunió, s'han abordat en profunditat altres dos temes: la política internacional i la política social.

En el primer aspecte, Robles ha ressenyat que Sánchez ha transmès a Rajoy la necessitat que Espanya mantingui una posició ferma per lluitar contra el canvi climàtic a la reunió del G-20 i, a més, ha expressat al president del govern el suport del PSOE a la posició europea tant en la negociació sobre el Brexit com en la nova arquitectura institucional que s'està dissenyant per a Europa.

On hi ha hagut més exigències per part de Sánchez ha estat en demanar al govern més implicació en la política de refugiats i d'asil, ja que en opinió del PSOE s'està posant de perfil.

Política social

L'apartat on s'han visualitzat més discrepàncies és el relatiu a les polítiques socials i el model econòmic. Sánchez ha reiterat l'oposició del PSOE al sostre de despesa tot i el darrer gest de Cristóbal Montoro, mostrant la seva total discrepància amb el disseny pressupostari de l'executiu. El líder socialista ha exposat molt clarament que el govern tindrà els socialistes al davant.

Alhora, ha demanat a l'executiu que s'impliqui en un acord per fomentar una pujada salarial digna, i li ha reiterat la necessitat d'abordar urgentment el sistema de pensions, per garantir la seva viabilitat i sosteniment.

També Sánchez ha abordat la necessitat de posar en marxa ja el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, advertint Rajoy que cal dotar-lo de mitjans i no pot quedar en un brindis al sol o una simple declaració d'intencions.



Robles ha dit que la reunió ha estat "molt útil i cordial", i ha assegurat que els dos dirigents han acordat mantenir una comunicació fluïda al llarg de la legislatura, "de manera que el fet que es reuneixin o parlin el president del govern i el líder de l'oposició no sigui una notícia excepcional ", a punt.

Sánchez aquesta nit donarà a Telecinco la seva pròpia versió de la trobada amb el president de l'executiu i, possiblement, avançarà alguna de les iniciatives legislatives que ha proposat a Rajoy.