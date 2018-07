Desenes de milers d'independentistes i defensors de la sobirania de Catalunya han tornat a sortir als carrers en manifestació unitària per demanar l’alliberament dels presos polítics, recentment traslladats a presons catalanes. L’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l’Associació Catalana pels Drets Civils han demostrat que mantenen la seva capacitat de mobilització, a la tarda d'un dissabte 14 de juliol, sota una calor intensa, quan bona part de la població que s'ho pot permetre inicia les seves vacances. Han reunit milers de persones en una altra gran manifestació, a les 19.00 h., amb capçalera al costat del parc Joan Miró, entre els carrers Tarragona i Diputació, i que ha finalitzat al costat de la presó la Model, a la cruïlla entre els carrers Rosselló i Nicaragua de Barcelona, com a símbol de la repressió exercida per l’Estat als polítics independentistes.

Amb el lema “Ni presó ni exili, us volem a casa” milers de persones s’han concentrat per demanar la sortida en llibertat dels polítics catalans pocs dies després de conèixer la decisió del tribunal alemany de descartar el delicte de rebel·lió per justificar l’extradició de Carles Puigdemont.

"Ni presó ni exili", criden desenes de milers de persones als carrers de Barcelona

La concentració arriba tot just després d’una setmana cabdal per la defensa dels presos polítics catalans, amb el relat del jutge Pablo Llarena especialment debilitat i amb una nova demanda de llibertat condicional pels presos.

Els CDR ocupen la Model

A les 17:14h, un grup de 50 activistes dels CDR han aprofitat les portes obertes de la Model per ocupar al vestíbul de l’edifici. L’entrada a la institució penitenciària coincideix amb l’aniversari de la presa de la Bastilla a París, el 14 de juliol. Fonts dels comitès asseguren que es quedaran a dins fins que els presos surtin en llibertat.

D'aquesta manera, volem mostrar al món, un cop més, la tirania a què ens tenen sotmeses- sobretot després que Alemanya hagi qualificat com a 'inadmissible' el delicte de rebel·lió pel qual ens estan empresonant. — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 14 de juliol de 2018

A l’ocupació, hi ha participat membres dels CDRs del barcelonès amb el suport de comitès d’arreu del territori català, però minuts després de l’entrada curiosos i altres activistes han anat entrant a la Model per donar suport a la concentració.