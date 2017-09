La Diada del proper 11 de setembre s’anuncia com una jornada sense precedents enmig d’un clima de gran tensió política. L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Ómnium han cridat l’independentisme a assistir a una manifestació que es preveu multitudinària –ja s’han superat els inscrits de l’any anterior a les mateixes dates- i, malgrat la cautela en la publicació de dades, dins dels moviments sobiranistes donen per fet que es repetirà un altre èxit a les portes de l’1 d’octubre. Les inscripcions per apuntar-s’hi encara estan obertes. L’any passat van haver-hi al voltant de 300.000 i en aquests moments ja es troben inscrites més de 360.000 persones, segons que ha explicat aquest divendres el president de l'ANC Jordi Sánchez.



L'ANC, l'Associació de Municips per la Independència (AMI) i Òmnium Cultural han facilitat dades sobre preparatius per la Diada i pel Referèndum -mobilització de 1.800 autocars, adhesió a la convocatòria de la consulta de més de 600 ajuntaments- que confirmen que confirmen la voluntat de les entitats sobiranistes de contrarrestar les actuacions del govern espanyol, de la fiscalia i del Tribunal Constitucional amb mobilització popular.

"Ens sabem dins la legalitat, la del Parlament de Catalunya", ha declarat Jordi Sánchez en una compareixença davant la seu de la Cambra legislativa. Aquesta Diada, segons ell, serà "un clam inequívoc civic pel dret d'autodeterminació".



La inscripció per participar a l’acte és senzilla: cal omplir les dades al formulari del web de l’assemblea. L’operatiu suggereix un tram en funció de la zona de residència del participant, però finalment l’elecció és lliure i hi ha la possibilitat d’assistir a qualsevol dels punts. Els menors de 16 anys no podran inscriure’s oficialment, tot i que l’assistència està oberta a tothom.

La mobilització ve acompanyada per la vigent polèmica en saber qui hi participarà i qui no. Catalunya en Comú no ha decidit encara si les seves dues cares més visibles, Ada Colau i Xavier Domènech, hi assistiran. “És una decisió que es prendrà properament”, segons fonts del partit, “el que podem garantir és que hi haurà una representació nostra”. El que sí que està confirmada és la presència d’Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet, tots dos membres de la formació. Junts Pel Sí i la CUP hi donen suport incondicional i fan una crida a la participació.



Enguany, la mobilització consistirà en una creu humana que ocuparà el Passeig de Gràcia i el Carrer Aragó, i que tindrà el seu epicentre en la cruïlla d’ambdós carrers. El simbolisme de la creu representa “les oportunitats que el Nou Estat oferirà als catalans”, segons un dossier elaborat per l’ANC. A més, es commemorarà l’esforç dels voluntaris amb un color fluorescent “en honor als petos que porten quan col·laboren amb nosaltres”.

Els Comuns, distribüits en dos punts

El matí de l’11 de setembre tindrà dos focus de mobilització pels Comuns. Pablo Iglesias, Ada Colau, Xavier Domènech i Elisenda Alamany es desplaçaran a Santa Coloma de Gramanet per participar en un acte en defensa de la sobirania de Catalunya. Tot i que des de Podemos s’han distanciat del full de ruta del Govern en relació a l’1 d’Octubre, Pablo Iglesias exigirà una consulta pactada amb el govern central. Els parlaments tindran lloc al Parc Metropolità de Can Zam a les 12 del matí.



Per la seva banda, el secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín, i el tinent d'alcalde de l'ajuntament de Barcelona Jaume Asens participaran en un altre acte a Passeig de Gràcia, a la mateixa hora,evidenciant les diferents sensibilitats existents dins l’entorn dels Comuns. També hi intervindran l'economista Arcadi Oliveres, la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant i membres de les Marxes per la Dignitat. Serà just davant de la Borsa de Barcelona i s’hi reivindicarà “una democràcia directa i participativa”. Es preveu una crida a la participació de cara a l’1 d’octubre, amb el que es desmarquen de la línia seguida per Catalunya Sí que es Pot i una part de Barcelona En Comú. A més, l’acte abordarà altres qüestions, com el racisme, la corrupció, el Deute o la Banca Ètica, i reclamarà la recuperació dels drets socials perduts durant la crisi.

L'esquerra independentista repetirà acte al Fossar de les Moreres

A les 18:30, l’esquerra independentista sortirà des de Plaça Urquinaona i recorrerà els carrers de Barcelona fins al Fossar de les Moreres. Un cop allà, està previst que diferents veus dels anticapitalistes llancin consignes favorables al dret a l’autodeterminació de Catalunya. L’horari s’ha ajustat “el més tard possible” per no solapar-se amb la gran manifestació convocada a favor de la independència.

Ofrenes al monument a Rafael de Casanova

El matí de l’11 és conegut també perquè catalans de tot el territori s’acosten fins al centre de Barcelona en homenatge a Rafael de Casanova. Des de primera hora, diverses institucions de diferents àmbits es desplaçaran fins a la Ronda Sant Pere per commemorar la seva figura i recordar el setge de Barcelona que va culminar l’any 1714. Les ofrenes en aquest punt, que en temps de la dictadura es feien gairebé de manera clandestina, actualment es realitzen de manera molt protocalària i amb un fort dispositiu de seguretat.

Acte de la Generalitat en defensa de l’autodeterminació

Un dia abans de les grans mobilitzacions, la Generalitat prepara un acte a les 21:30 sota el lema “Llibertat”. Es tracta d’un acte institucional que es va instaurar per iniciativa del govern de Pasqual Maragall. Està previst que squest any s’hi faci una defensa dels Drets Humans i del dret a decidir. També s’hi retrà homenatge a persones significatives en les lluites pels drets humans, com la de Rosa Parks, que va negar-se a cedir el seu seient reservat per persones blanques als Estats Units dels anys 50, les primeres sufragistes o Neus Català, supervivent dels camps de concentració nazis. A l’acte hi participaran els actors i actrius Jordi Bosch, Míriam Iscla i Mima Riera, així com el dramaturg Feliu Formosa, l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 i el grup Animal, entre molts altres.

Marxa de torxes el 10 de Setembre

Aquest any l’ANC torna a convocar una marxa de torxes pel dia previ a la diada. Els participants podran escollir diferents punts d’inici en funció del seu districte, com la que s’inicia a les Cotxeres de Sants a les 21:30 i que acabarà amb la lectura d’un manifest a plaça Industrial. A les 19:30, una altra comitiva sortirà d'Avinguda Gaudí amb el carrer Provença, que al llarg del recorregut es trobarà amb les marxes de Sant Andreu i Sant Martí, fins arribar al Fossar de les Moreres.

Actuacions musicals per la Diada

Els Amics de les Arts han confirmat que tocaran juntament amb l’Orfeó Català el seu conegut tema Louisiana i els camps de Cotó a les 18:00 (Plaça Catalunya). Txarango és un altre dels grups que a les 20:00 participarà en els concerts. El grup català va llançar una cançó a favor del 'sí' a la independència anomenada Agafant l’horitzo juntament amb Cesk Freixas i Gemma Humet, entre altres. A més d’aquests grups, també hi participaran Jarabe de Palo, Els Pets i Green Valley, entre d’altres.