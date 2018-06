Unes 60.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat aquest dissabte en el Pride Barcelona, dins la setmana de celebracions que ha protagonitzat el col·lectiu LGTBI, i que en aquesta edició s'ha dedicat a les persones refugiades d'aquesta orientació i identitat sexual.



Els participants, a peu i pujats en carrosses, han recorregut la distància que separava el Parc dels Tres Xemeneies i l'avinguda Maria Cristina a través de l'avinguda del Paral·lel.

La marxa ha començat a les 17:00 hores i, malgrat la calor, joves, adults, famílies amb nens han omplert els carrers de Barcelona amb colors, banderes, música i pancartes al llarg de tot el Paral·lel fins a un escenari situat en l'avinguda Maria Cristina, on aquesta nit ha tingut lloc la fi de festa.



La desfilada anava encapçalada per una pancarta amb la bandera de l'Arc de Sant Martí que resava "Orgull és acollir: BCN amb les persones refugiades LGTBI", amb la finalitat de visibilizar a totes aquelles persones que han hagut de fugir dels seus països a causa de la seva condició sexual.

La música i l'ambient festiu han estat protagonistes d'una jornada reivindicativa en defensa de la diversitat. "El nostre amor no danya; el teu odi, sí" proclamava una integrant del col·lectiu des d'una pancarta.



En una altra, Jenifer Bernal mostrava l'"orgull de ser mare d'un nen trans", en referència al seu fill de 6 anys, i ha animat a les famílies amb fills transexuals a "no tenir por", perquè l'orgull més gran és el de veure el teu fill feliç", ha sentenciat.

Encara que la calor no ha donat treva, l'aigua llançada des de les carrosses ha refrescat als participants en la Pride, que no han parat d'animar i de corejar les cançons que sonaven, com el mític YMCA dels Village People o el Like a prayer de Madonna.



Més de 40 carrosses han participat en la desfilada, entre elles les d'alguns partits polítics, com a ERC, Ciutadans, En Comú, PSC, PDeCat i PACMA, a més de l'ANC.

Una de les que més ha cridat l'atenció ha estat la del PDeCat, que ha dedicat la seva carrossa, a més dels drets del col·lectiu LGBTI, als polítics catalans empresonats, amb un muntatge de fotos d'aquests acompanyat del lema "Llibertat pels presos polítics".



Les dones també han reivindicat el seu espai en el Pride des de la carrossa de "De Vermut", on les participants han recordat que en desfilades de l'Orgull anteriors la presència de les dones va ser entre el 15 % i 25 %.

"Les dones hem de perdre la por a fer-nos sentir", ha afirmat Kurmi Lira i ha retret les actituds masclistes que s'han pogut veure en Prides anteriors.



La desfilada ha finalitzat poc més tard de les 19.00 hores en l'avinguda Maria Cristina, on milers de persones s'han congregat per a l'acte de clausura de la celebració.

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent durant la desfilada Pride 2018 de Barcelona, dedicat aquest any a les persones refugiades LGTBI. EFE/Alejandro García

El Pride Barcelona ha finalitzat a la nit amb diversos concerts on actuaran La Prohibida, Natalia, la segona classificada en Eurovisión Eleni Foureira, Rebeka, Papa Topo i Gala.



Entre els assistents a la desfilada d'Orgull s'han pogut veure a polítics com el president del Parlament, Roger Torrent, així com el portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, qui ha recalcat que cal "defensar especialment els drets de les persones refugiades que són discriminades per la seva orientació sexual".



També ha participat el portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que ha apostat per "treballar perquè la igualtat sigui una premissa en totes les societats avançades" i per "protegir i acollir a les persones que han sofert persecució o represàlies als seus països d'origen".