La decana del Colegio de Abogados de Madrid denuncia haber sido agredida durante la jornada electoral

La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, ha denunciado haber sido agredida por el fundador del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), Alejandro Pintó, a quien también acusa de haberla amenazado de muerte tras los comicios de la institución que se han celebrado este miércoles.

Ha ocurrido poco antes de terminar el recuento de votos de las elecciones para elegir al decano y la junta de Gobierno del Colegio, un puesto que será para Jose María Alonso, antiguo diputado y con mucho recorrido en los grandes despachos madrileños.

Gumpert, según ella misma ha explicado a la prensa, acababa de llegar al Novotel Madrid Center, donde se ha producido la votación, para seguir el escrutinio y felicitar en persona al candidato ganador como decana saliente. Entonces la decana se ha dirigido al ascensor y en ese momento Pintó, acompañado de otras dos personas, se ha metido con ella y allí la ha golpeado en la cara y en el brazo al tiempo que la ha amenazado de muerte ante varias personas que han sido testigos de los hechos.

"Estas muerta, estas muerta", le ha dicho Pintó a Gumpert, siempre según el relato de la decana saliente. Inmediatamente, varias personas han sacado a Gumpert del ascensor y esta última se ha dirigido a una comisaría para denunciar los hechos -también lo ha hecho ante la Comisión Electoral- mientras sujetaba una bolsa de hielo en su cara. Pintó, fundador de ISDE, fue condecorado el pasado año por el Gobierno con la Cruz de San Raimundo de Peñafort de primera clase.

Irregularidades y juego sucio

A falta del contabilizar el voto por correo, la participación se ha desplomado al situarse en el 7,69% (5.924 votos) en unas elecciones en las que más de 77.000 abogados habían sido convocados a las urnas para decidir el futuro de una institución con más de cuatro siglos de historia. Un porcentaje muy inferior al registrado en 2012 (13,9%) cuando Gumpert ganó las elecciones tras una noche que tampoco estuvo exenta de bronca y polémica cuando los principales candidatos a decano impugnaron los resultados por supuesto fraude, una acusación que fue rechazada por la Comisión Electoral.

Con el triste episodio de estos comicios, se cierran unas elecciones que, como ya sucedió hace cuatro años, han estado protagonizas por las denuncias de irregularidades y juego sucio entre las distintas candidaturas que han dejado en un segundo plano las propuestas electorales. Mensajeros anónimos transportando el voto por correo, denuncias penales por perfiles falsos en Twitter para difamar, fiestas multitudinarias en discotecas y empresas privadas financiando a candidatos son algunas de las polémicas que han empañado la campaña.

Se da la circunstancia de que la mayoría de las acusaciones fueron dirigidas contra la candidatura de Alonso, el ganador, quien, no obstante, siempre se desvinculó de todas las polémicas. A estas nuevas elecciones concurrieron ocho candidaturas, de las que cinco eran conjuntas -presentan candidatos para los catorce puestos-, una era incompleta y dos individuales que solo optaban al puesto de decano. Sonia Gumpert optó por no presentarse a la reelección al considerar que no puede darle al Colegio la dedicación que se merece tras haber asumido la dirección de su despacho.