El joven que denunció maltrato infantil en un Hogar de Vigo declara por fin ante el fiscal

VIGO. - La Fiscalía de Menores de Vigo ha llamado a declarar a Manuel V.C., el joven de 29 años que el pasado viernes denunció en Público haber sufrido malos tratos durante su estancia en el Hogar San José de Vigo en los años noventa, y cuyo testimonio vendría a corroborar la versión de varios adolescentes que hace una semanas denunciaron también ante un psicólogo forense numerosos casos de violencia, vejaciones y humillaciones.







El Hogar San José está gestionado por religiosas de la orden de las Hermanas de la Caridad, y mantiene un convenio con la Consellería de Política Social de la Xunta, que dirige José Manuel Rey Varela, que le envía niños en situación de desamparo o riesgo por haber padecido malos tratos en el ámbito de su hogar o por las complicaciones de su entorno social, aunque sus familias no padezcan situaciones de desestructuración, sino de dificultades económicas graves. Según ha podido saber Público, los centros concertados pueden recibir hasta 1.500 euros mensuales por menor enviado desde la Xunta, y más del doble si se trata de bebés.



En el caso de Manuel V.C., se dirigió este martes a la Fiscalía de Menores de Vigo para ofrecerse a dar su testimonio junto a tres de sus hermanos pequeños, que también fueron usuarios del centro hace casi veinte. El fiscal los ha citado para el martes de la semana que viene.

Manuel V.C junto a uno de sus hermanos pequeños en una foto de familia



Manuel denunció que siendo un niño de diez años sufrió diversas agresiones físicas (llegaron a romperle en la espalda el palo de una escoba) y psicológicas, que también observó en el trato hacia otros menores por parte de monjas y educadores. Agresiones y humillaciones parecidas que fueron también denunciadas por un ex trabajador del centro, que en el 2006 puso en conocimiento de sus superiores que había sido testigo de malos tratos similares, como insultos, golpes y vejaciones. A esa persona en concreto le prohibieron en varias ocasiones cambiar de ropa a un menor de cinco años de edad que padecía una enfermedad que le impedía controlarse y no defecarse y orinarse encima. El fiscal lo llamó a declarar el viernes de la semana pasada.



Todas esas denuncias figuran en un vídeo, grabado en una sesión conjunta con el citado psicólogo, que el consulado de un país extranjero, cuya nacionalidad poseen al menos dos de los menores, se entregó en mano a personal de la Consellería de Rey Varela en una reunión celebrada en Santiago el 26 de septiembre. Según ese consulado, la Consellería reclamó de nuevo el vídeo semanas después alegando que lo había extraviado, pero volvió a llamarles cuando dijo haberlo encontrado.



Fuentes de la Consellería aseguraron ayer que “no les consta” que esa versión sea cierta, aunque tampoco la desmienten. Pero sí aseguran ahora que ni siquiera enviaron el vídeo al fiscal porque, al parecer, la Fiscalía ya lo tenía. Sin embargo, no supieron explicar si se había cotejado con el fiscal el contenido de ambas grabaciones para comprobar si eran las mismas o si existían más vídeos con nuevas denuncias.



Por otro lado, el grupo parlamentario de En Marea en el Parlamento de Galicia ha presentado una moción en la que exige a la Consellería de Rey Varela, que asumió la dirección de ese departamento tras perder las elecciones municipales del 2015 y cesar como alcalde de Ferrol, que explique desde cuándo tiene constancia de las denuncias de malos tratos en el Hogar San José, qué medidas ha tomado al respecto para proteger a los menores y a qué conclusiones ha llegado en el expediente de investigación que dijo haber abierto en cuanto tuvo conocimiento de las mismas.



Además, las diputadas de En Marea Paula Vázquez Verao, Eva Solla, Magdalena Barahona, así como el portavoz del Grupo, el ex magistrado Luis Villares, han reclamado a Rey Varela que facilite a la Cámara autonómica los informes sobre el centro, su proyecto educativo y el listado de personal que trabaja en él, algunos de cuyos miembros han sido acusados con nombre y apellidos por los menores de ser los autores de los malos tratos e incluso de algunos casos de acoso sexual.