El Instituto Nacional de Estadística (INE) está realizando una encuesta sobre la actualidad y las perspectivas de la fecundidad en España en la que incluye preguntas que podrían ser interpretadas como discriminatorias o abiertamente machistas, como si los homosexuales deben tener los mismos derechos que los heterosexuales o si es bueno para una relación de pareja que la mujer gane más dinero que el hombre.

La encuesta forma parte del Plan Estadístico Nacional, por lo que las personas seleccionadas están obligadas por ley a responder al cuestionario. Pueden hacerlo on line o atendiendo personalmente a un encuestador del INE en su domicilio. De no hacerlo, se arriesgan a ser sancionadas con multas de hasta 300 euros. Aunque el sondeo es en teoría anónimo, el cuestionario es nominal e incluye el DNI y el número de teléfono de la persona encuestada, así como los de aquellas con las que convive.

El presidente del INE, Gregorio Izquierdo Llanes, anunció hace un año en el Senado que su departamento iba a iniciar la nueva encuesta de fecundidad, que calificó de "hito" porque por primera vez, aseguró, el trabajo permitiría que las estadísticas oficiales reflejaran los distintos tipos de “nuevas familias” que han surgido en España en los últimos decenios. La última encuesta del INE específica sobre la materia se remonta a 1999, y la anterior, a 1985.

El Instituto empezó hace unos meses a enviar cartas nominales a los ciudadanos cuyos perfiles habían sido previamente seleccionados entre adultos de 18 a 55 años, instándoles a responder a un listado de preguntas en diez bloques en una dirección web para cuyo acceso se les facilitaba un nombre de usuario y una clave personal. A quienes no respondieron se les envió una nueva misiva —como la que acompaña a esta información y que fue recibida por una mujer de la provincia de A Coruña—, recordándoles su obligación legal de participar en el proceso.

Parte de la carta enviada por el INE a las encuestadas.

La carta también advertía de que, en caso de no obtener respuesta través de la citada web, el INE enviaría un entrevistador a su casa. Según ha podido saber Público, a algunas de esas personas incluso se las llamó por teléfono para presionarlas para que cumplimentaran el cuestionario a la mayor brevedad.

La misiva aseguraba que el objetivo del INE es "conocer mejor cuáles son las razones que han determinado la fecundidad actual o reciente" y "qué expectativas hay o cuáles son las barreras o los incentivos que pueden incidir en el nacimiento de niños de cara al futuro". Pero el cuestionario contiene preguntas que no parecen estar demasiado vinculadas a ese aspecto, o que a simple vista no resultarían relevantes a la hora de analizar los factores que inciden en la decisión de una persona de tener o no tener hijos.

Así, en uno de los bloques de la encuesta, titulado Valores, creencias y actitudes, se exige al encuestado que defina con las expresiones "De acuerdo", "En desacuerdo" o "Ni de acuerdo ni en desacuerdo" su grado de conformidad con afirmaciones como las que siguen:

"Está bien que una pareja viva junta aunque no tenga intención de casarse".

"Está bien que un matrimonio infeliz se divorcie incluso si tienen hijos/as".

"Una mujer tiene que tener hijos para sentirse realizada".

"Una mujer puede criar a un hijo/a ella sola si no quiere mantener una relación con un hombre".

"Está bien que las parejas homosexuales tengan los mismos derechos que las heterosexuales".

Según ha podido saber 'Público', a algunas de esas personas incluso se las llamó por teléfono para presionarlas para que cumplimentaran el cuestionario a la mayor brevedad

"Para una mujer la prioridad debe ser su familia más que la carrera profesional".

"Si la mujer gana más dinero que su compañero, esto no es bueno para la relación".

"Encargarse de la casa y de la familia es tan satisfactorio como el trabajo remunerado".

"Los hombres deben participar en las tareas domésticas en la misma medida que las mujeres".

"Cuando los empleos son escasos los hombres deberían tener más derecho a un trabajo que las mujeres".

Público ha preguntado al INE sobre el valor estadístico que, a efectos de los objetivos de la encuesta de analizar el presente y el futuro de la fecundidad en España, puede tener conocer la opinión personal del encuestado sobre asuntos como los derechos de los homosexuales, la igualdad salarial o el reparto de tareas domésticas. Pero el organismo que preside Izquierdo Llanes no ha respondido.

Tampoco ha explicado cuáles son los plazos del sondeo o cuándo se conocerán los resultados, a cuántas personas se ha seleccionado para la misma, cuántas de ellas son mujeres y cuántas entrevistas presenciales prevé realizar o ha realizado ya el Instituto.

Porque lo cierto es que en la encuesta, tal y como ha podido comprobar este diario, se plantean otras preguntas de carácter personal que pueden violentar la intimidad de los encuestados. Especialmente si se trata de una mujer, dado que existe un apartado del sondeo exclusivamente femenino que las participantes deben responder obligatoriamente. Y si no es online, en persona frente a un desconocido.

Además de recabar sus datos biográficos personales sobre estudios, ingresos, situación laboral y familiar y religión que profesan, se las interroga a por el número de parejas sexuales con las que han convivido, el sexo de éstas y el mes y el año en el que se iniciaron y concluyeron las citadas relaciones, así como si las mantienen en la actualidad o las han mantenido en el tiempo con alguien con quien no han compartido convivencia.

Asimismo, deben contestar si han pensado o piensan quedarse embarazadas y, en su caso, explicitar los métodos anticonceptivos que usan habitualmente. Entre las opciones válidas para responder a esta última pregunta, el INE incluye la marcha atrás, la “abstinencia periódica” y el “lavado vaginal”. También les pregunta si han tenido embarazos fallidos y abortos espontáneos o provocados.

En algunas preguntas, como la que obliga a exponer la edad a la que la encuestada mantuvo su primera relación sexual, no existe una opción de respuesta al estilo de "No lo recuerdo" o "No sé" o "Prefiero no contestar"

En algunas preguntas, como la que obliga a exponer la edad a la que la encuestada mantuvo su primera relación sexual, no existe una opción de respuesta al estilo de "No lo recuerdo" o "No sé" o "Prefiero no contestar", que sí aparecen en otros apartados. Y dado que la encuesta online tiene carácter progresivo y no se puede pasar a una cuestión sin haber cumplimentado la anterior, no se puede dar por concluida, y por tanto por cumplido el deber legal de cubrirla si alguna pregunta queda en blanco.

El artículo 10 de la Ley de la Función Estadística Pública establece que "todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, tanto si su colaboración es obligatoria como voluntaria, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro de plazo a las preguntas". Pero el artículo 11 subraya que "serán de aportación estrictamente voluntaria y, en consecuencia, sólo podrán recogerse previo consentimiento expreso de los interesados, los datos susceptibles de revelar el origen étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o ideológicas y, en general, cuantas circunstancias puedan afectar a la intimidad personal o familiar".