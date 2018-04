"Voy a llegar hasta el final con el juicio […] No quiero hundir a nadie, pero sí que se haga Justicia". Así se ha expresado la joven de Pozoblanco (Córdoba) que sufrió una agresión sexual por parte de cuatro de los miembros de ‘La Manada’ apenas dos meses antes de la que tuvo lugar en los Sanfermines de ese año, cuya sentencia fue conocida el pasado jueves.

En declaraciones al diario El Español, esta primera víctima de ‘La Manada’, que no quiere responder llamadas ni hacer más declaraciones ("Pido respeto y que se me deje tranquila", ha dicho), se muestra “indignada” por la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que condena a cada miembro del grupo de hombres sevillanos a nueve años de prisión por abuso sexual, no por agresión (violación).

Según el citado medio, la joven respeta, pero no comparte, la decisión de los magistrados, a quienes pide que sean capaces de situarse en el lugar de las víctimas para entender que pueden bloquearse durante una agresión por miedo y para evitar males mayores. “Parece como que si no hay violencia evidente, no existe violación”, añade.

Esta joven ha expresado su deseo de que la víctima de ‘La Manada’ en los Sanfermines “sepa que no está sola”. “Yo siempre quise ayudarla, aunque fuera indirectamente”, ha declarado, tras explicar que de alguna manera su propia denuncia quiere mostrar a todos que aquella “no era la primera vez que 'la Manada' actuaba de esa forma”.

Juicio, antes de fin de año

Precisamente, el juicio por estos abusos sexuales denunciados por la joven de Pozoblanco y en el que están investigados cuatro miembros ‘La Manada’ será fijado antes de acabar el año. Fuentes judiciales explicaron que la fase de instrucción del caso, investigado a raíz del suceso de Pamplona, "está próxima a acabar" ya que, por el momento, no se prevén "más testificales" una vez que se ha tomado declaración a los cuatro investigados, informa EFE

Los miembros del grupo, que han declarado en dos ocasiones por videoconferencia al estar en prisión provisional por el caso de los Sanfermines, son investigados en Córdoba al considerar el juez que existen "indicios" de que "abusaron sexualmente de una joven de 21 años" durante la fiesta del municipio de Torrecampo en el 2016.

El caso llegó al juzgado cordobés tras apreciar el juez instructor de Pamplona durante su investigación que miembros de La Manada podrían haber cometido otro delito de abuso sexual.

El juez se basó en un vídeo que los acusados compartieron en un grupo de WhatsApp, compuesto por 21 personas, donde aparece una joven cordobesa inconsciente en un coche, sentada en la parte de atrás entre dos de los acusados, mientras que un tercero conducía y el cuarto investigado iba de copiloto.

Desde el inicio de la investigación en el juzgado de Pozoblanco en octubre del 2016, el caso ya solo está a la espera de que se presenten "los escritos de acusación de las partes y del Ministerio Fiscal", han informado las fuentes.

De esta manera, una vez finalice la investigación, pues "está a punto de acabar la instrucción", el juez deberá decretar si "se archiva la causa" o se dicta un "auto de procesamiento", de tal forma que si el proceso sigue adelante se prevé que el juicio sea señalado "antes de que acabe este año".