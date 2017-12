Un menor ha estado durante 38 días encerrado de manera ilegal en el Centro de internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona. Es un adolescente argelino que llegó a finales del pasado octubre en patera a Mallorca, como ha publicado la Cadena SER.

Según las leyes de protección del menor y la Ley de Extranjería española, los menores inmigrantes, también llamados menores extranjeros no acompañados o, por sus siglas, menas, no pueden ser detenidos ni mucho menos internados en un CIE. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre ya que el pasado viernes se conoció que otro menor se encontraba en el CIE de Archidona y en 2016 llegaron a ser 51 los menores encerrados en estos centros.

El joven argelino llegó a Mallorca desde el norte de África en patera el pasado octubre. No se siguió con él el procedimiento que se debe llevar con los menores: cuando un inmigrante en situación de irregularidad es menor, su tutela pasa a depender de la comunidad autónoma en la que haya sido identificado y se pone a disposición de los servicios sociales para ser internado en un centro de acogida de menores o incluido en un programa de acogida de ONGs.

El juzgado ordenó a la Policía Nacional que internara al menor en un CIE sin comprobar su edad

Sin embargo, con este menor el juzgado de guardia de Palma ordenó a la Policía Nacional que lo internara directamente en un CIE e ingresó el pasado 25 de octubre en el centro de la Zona Franca. La Policía Nacional dice que el joven no verbalizó que era menor de edad hasta el 15 de noviembre. Fue entonces cuando el fiscal de menores de Barcelona y el juez de control del CIE autorizaron que se le hicieran las pruebas médicas para determinar su edad.

No salió del CIE hasta 15 días más tarde, el 1 de diciembre, cuando los forenses dictaminaron que era menor de edad. De esta forma, el adolescente ha estado privado de su libertad durante 38 días de forma ilegal.