La 'okupación' de 'La Madreña', a juicio 

El juicio a los acusados por la ocupación de 'La Madreña', entre los que se encuentra el diputado regional asturiano de Podemos Andrés Fernández Vilanova y el concejal de Somos (marca local de Podemos) en Oviedo Rubén Rosón ha comenzado este martes en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y continuará hasta este miércoles. En total serán juzgados diez acusados por un delito de usurpación de un inmueble en Oviedo (Asturias). El fiscal pide multas de 1.440 euros para cada uno de los acusados.

En noviembre de 2011 un grupo de personas, vinculadas al movimiento 15M, se instalaron en la antigua sede de la Consejería de Salud del Principado de Asturias que estaba vacía. A pesar de la aceptación de los vecinos y del propio Ayuntamiento, la constructora Sedes, propietaria del inmueble, llevó a los tribunales la situación. Los activistas fueron desalojados en el año 2014. Luego, el edificio fue derruido y se está construyendo un edificio de viviendas en el mismo lugar.

“La Madreña era un espacio dedicado a la ciudadanía por el que pasaban miles de personas y que cumplía una labor social para niños y mayores”, explica Olga Díaz, una de las acusadas en el juicio. El edificio estaba siempre abierto, sin embargo, los últimos días se cerró “para hacer un poco de resistencia ante el desalojo”, cree Díaz, aunque el desalojo fue pacífico.

“No tiene sentido que nos acusen a nosotros”, declara Olga Díaz. Por el centro pasaban cantantes, abogados y hasta profesores de universidad, por lo que los acusados no comprenden por qué son solo ellos quienes tienen que enfrentarse a esta sanción.

Según el escrito de la Fiscalía del Principado de Asturias los acusados utilizaban “de forma permanente para fines personales el edificio deshabitado y cerrado" y "a sabiendas de que no habían solicitado ni contaban con ninguna autorización del propietario".

El día del desalojo, varios de los acusados se encontraban en el interior del edificio, mientras que los demás implicados fueron relacionados con el lugar por fotografías. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de usurpación y solicita que se condene a cada uno de los acusados a la pena de multa de 1.440 euros (4 meses, a razón de 12 euros al día).

Protestas tras el desalojo del edificio 'La Madreña'. EFE

Fernández Vilanova, diputado regional asturiano de Podemos, ha sido el primero en declarar y tras preguntar al presidente de la Sala si podía hacerlo ha utilizado el asturiano en parte de su declaración. Ha manifestado que él no participó en la ocupación de La Madreña, pero si fue en varias ocasiones desde un mes después de la creación del Centro. Así ha indicado que era una más de las personas que pasaban por el centro y participaban en las actividades y ha indicado que el día del desalojo "estaba en el centro porque pasó la noche estudiando allí".

"Yo lo que conocía era por los medios de comunicación. Participaba en las actividades pero desconocía los detalles del procedimiento que llevaba a cabo el titular del edificio, lo que conocía era por los medios", ha indicado Fernández Vilanova, que ha manifestado que no tenía llave del edificio, ni sabe quien las tenía porque no le consta que se cerrase con llave ya que siempre que accedía las puertas estaban abiertas.

El diputado ha negado que él colocase cartel alguno en La Madreña y ha explicado que participó en actividades como ordenando juguetes o ropa o asistiendo a conciertos. "Nadie de las personas que acudía a La Madreña se escondía, ni yo ni ninguno", ha dicho.

También ha relatado que hubo días que, dependiendo del asunto que se abordase en los talleres y actividades, el centro se abarrotaba de gente y no le consta que ningún representante de la administración se presentase a decir que allí no se podían desarrollar actividades ni les impidió entrar al mismo.

Respecto al día del desalojo del edificio ha indicado que llegó por la tarde al mismo y de madrugada "estaba estudiando en su interior y no dormía". "La Madreña no se utilizaba para pernoctar, nadie quedaba allí a dormir", ha dicho Fernández Vilanova, que ha explicado que trataron de recoger el máximo número de objetos posibles para que no fuesen desechados, pero únicamente era suya una bicicleta.

El concejal Rubén Rosón también ha negado haber ocupado el edificio

En la misma línea el concejal Rubén Rosón también ha negado haber ocupado el edificio y ha indicado que no había un colectivo concreto sino que eran muchas las personas o grupos que participaban y organizaban las numerosas actividades. Así ha indicado que "cientos de personas pasaron por La Madreña al igual que él", motivo por el que "yo no entendía por qué se le llamaba a declarar".

"No había un espacio de toma de decisiones, había muchos espacios donde se desarrollaban talleres y demás", ha explicado Rosón, que ha insistido que eran los participantes en las actividades quienes resolvían las incidencias que se pudiesen dar.

Rosón también ha indicado que cuando se acercaba a La Madreña siempre estaba abierta con tres entradas diferentes desde la calle y sólo recuerda que el estado del edificio era de abandono con incluso expedientes administrativos y sanitarios y material médico en estado de abandono. Ha dicho que, al igual que su compañero, conoció la denuncia de la propiedad cuando le llegó a su casa.

También ha insistido en que "nunca conoció ninguna llave, ni candado" y en que "nadie pernoctaba allí porque no se podía dormir allí" y ha asegurado que nunca nadie les advirtió del desalojo ni la Policía entró al local para interrumpir acto alguno.



La que era entonces concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, Belén Fernández Acevedo, participó también en actividades. "Recuerdo como dio la enhorabuena a todos los que hacían posible aquellas actividades", ha dicho Rosón.

El resto de los acusados ha declarado en la misma línea, asegurando que participaron, algunos en más casos otros en menos, en las diferentes actividades que se organizaban en el edificio, pero todos han negado que ocupasen el mismo.