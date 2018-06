Los profesores interinos ganaron la batalla. El Tribunal Supremo ha anulado el despido de los profesores interinos durante el verano, al considerar que vulnera el principio de no discriminación. Sin embargo, más de una decena de profesores interinos murcianos se enfrentan a otro obstáculo: no pueden presentarse a las oposiciones de secundaria convocadas para próximo sábado, tal y como adelanta Cuartopoder.

El problema se achaca a un posible error informático en el nuevo sistema de admisión por vía electrónica de las solicitudes. Un total de 17 personas son las afectadas, entre los cuales está el presidente de la asociación del profesorado interino de la región de Murcia (AIDMUR), Ángel Hernández. Curiosamente, Hernández fue uno de los profesores que interpuso el recurso al Supremo con el que han conseguido anular el despido de los interinos contratados para todo el curso escolar y el derecho al cobro del verano del profesorado interino. Una victoria para los docentes, que supondrá un coste muy elevado para la administración.

🔴 🎬 Os dejamos las declaraciones de @Angel_L_Hern tras conocer que la consejería de @AdelaMCacha no lo dej PRESENTARSE a las OPOSICIONES.



¡No nos van a asustar o amedrentar con estas actitudes! ¡Ganamos para que nos paguen los veranos, y les vamos a volver a ganar ! ✊🏻 pic.twitter.com/o8apcfxgK2 — AIDMUR ✊ (@AIDMUR) 18 de junio de 2018

La consejería de Educación alega que no hizo la solicitud, según Cuartopoder. Pero Hernández insiste en que tiene toda la documentación presentada para las oposiciones: "La Consejería no me deja presentarme a las oposiciones de este año. Me echan definitivamente de las listas de interinos y no podré trabajar en los próximos años en Murcia", ha apuntado en su cuenta de Twitter.

Este docente de matemáticas, con más de 12 años de experiencia, denuncia que la administración es capaz de prescindir de los profesionales públicos "sin ni siquiera dar una explicación ni responder a nuestras alegaciones". Aún así, Hernández no se rinde ante tal varapalo y avisa: "Vamos a llevar esto a donde haga falta desde los recursos a los tribunales. Ni nos callaron cuando ganamos lo del verano ni nos van a callar ahora. Seguimos, hasta siempre".