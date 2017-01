Piden el boicot a la última película de Dennis Quaid por el maltrato a un pastor alemán durante el rodaje

LOS ÁNGELES.- La película A Dog's Purpose, protagonizada por Dennis Quaid y Britt Robertson y dirigida por Lasse Hallström, cuya fecha de estreno en Estados Unidos es el 27 de enero, se ha visto envuelta en la polémica, incluyendo una petición de boicot de la asociación defensora de los animales PETA, tras filtrarse en la web de noticias de entretenimiento TMZ un vídeo que muestra el maltrato a uno de los perros que participaron en el rodaje.

En el video se puede ver como el entrenador obliga a un pastor alemán a meterse en unas aguas turbulentas, y cómo el animal se resiste.

En las imágenes de TMZ se observa claramente la reticencia del perro cuando el entrenador le obliga a meterse en una piscina donde unos motores agitan fuertemente el agua. La web afirma que la escena corresponde a la filmación de A Dog's Purpose en Canadá, en noviembre de 2015.

Según las fuentes de TMZ, el director de la película, Lasse Hallstrom, estaba presente durante el rodaje de la escena, y un miembro del equipo se mostró "muy preocupado" por el trato que se le estaba dando al pastor alemán en ese momento. El director ha respondido en su cuenta de Twitter que no presenció esas acciones, y que todos en el rodaje estaban "comprometidos en proporcionar un ambiente cariñoso y seguro para todos los animales en la película".

American Humane, la empresa encargada de la seguridad de los animales en el cine y la televisión, ha suspendido a su representante de seguridad en la película, según recoge New York Post. Además, van a contratar a un investigador independiente para que esclarezca lo ocurrido, según ha explicado el portavoz de la organización, Mark Stubis.

La productora Amblin Partners asegura que "fomentar un ambiente seguro y asegurar el trato ético de nuestros animales actores fue de vital importancia para quienes trabajaron en la realización de esta película, y examinaremos las circunstancias de este vídeo", señalan en declaraciones a TMZ.

Según Amblin Partners, "días antes se ensayaron las escenas del agua para asegurarnos de que el perro estaba cómodo con las escenas peligrosas". Pero el día de rodaje que aparece en el vídeo el pastor Alemán, llamado Hércules, no quiso rodar la escena. "El día de la filmación, Hércules no quería hacer el truco de la cinta, por lo que el equipo de filmación procedió a no rodarlo", añaden.

Por su parte, la organización activista animalista PETA señala que el perro pertenecía a Birds & Animals Unlimited, una organización que ya ha sido acusada de violar las regulaciones federales de la Ley de Bienestar Animal. El grupo hace un llamamiento para boicotear el filme, porque según defienden, "los animales deberían ser tratados con humanidad, no como accesorios de películas".

A Dog's Purpose es una comedia dramática familiar, en la que un mismo espíritu va pasando por distintos perros... y conociendo a distintos dueños. Basada en la novela escrita por Bruce Cameron, la historia narra el viaje de un perro por encontrar el significado de su vida y las vidas humanas que cambia a lo largo del camino.

Josh Gad, actor que presta su voz al can en la cinta, ha publicado un comunicado en Twitter donde explica que ha pedido explicaciones al estudio y al equipo de la productora por estas "imágenes perturbadoras". La película "es una de las cartas de amor más bonitas hacia los perros que he visto nunca", asegura el actor. "Estoy conmovido y triste por ver a cualquier animal en una situación en contra de su voluntad", añade.